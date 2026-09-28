Warner Bros heeft een nieuwe Gremlins-film aangekondigd. Althans, we wiste al even dat Gremlins 3 eraan zou komen, maar nu is er ook een nieuwe datum: 6 oktober 2028. Dat duurt nog een halve eeuw, maar we krijgen wel vast een glimps van Gizmo, die zich duidelijk schuilhoudt voor iets...

Gremlins

Misschien verschuilt hij zich wel voor Steven Spielberg , want die maakt deel uit van het team dat de film maakt. Een team waarbij Chris Columbus regisseur én producent is, en aangezien die ook verantwoordelijk was voor Home Alone, moet het toch wel goedkomen met Gremlins. Misschien verschuilt Gizmo zich dan toch voor boze reacties, want de film zou eigenlijk op 19 november 2027 uitkomen.

De eerste film dateert van voor ik geboren was, maar het is een icoon: deze uit 1984 afkomstige film kreeg niet voor niets in 1990 een vervolg. Beide films zijn cultklassiekers geworden, waarbij de eerste het wel altijd wint van de tweede. Maar, wat willen we nou precies allemaal zien in die nieuwe Gremlins-film?

Chaos

Het concept van Gremlins is natuurlijk dat er allemaal griezelige beesten verschijnen die voor extreem veel chaos zorgen. We willen dan ook graag nog meer van die chaos zien, maar dan in de moderne wereld: wat zouden Gremlins doen met alle technologie van vandaag? Snappen ze het wel? Gaan ze het gebruiken om kwaad te doen? We hopen natuurlijk dat de beestjes weer vindingrijk genoeg zijn om er een complete puinhoop van te maken.

Special Effects

Er zal ongetwijfeld gebruik worden gemaakt van computers om de film te maken, maar we hopen toch dat de Gremlins zelf gewoon special effects blijven: echte poppen met echte explosies die voor de camera plaatsvinden. Nu hebben we daar ook wel vertrouwen in aangezien de makers twee doorgewinterde filmmakers zijn, maar dit is wel wat de eerste films zo tof maakte, die lekkere oldschool look.

Een baby-Yoda-achtige Gizmo

Mensen zetten niet zo vaak een Gremlin in hun auto, maar wel een Mogwai: Gizmo is zo schattig met zijn grote ogen, maar we denken dat hij nog wel schattiger kan en een soort nieuwe Baby-Yoda kan worden. Misschien kan hij nog wat pluizgier worden gemaakt, kunnnen zijn ogen nog wat glimmender en kan hij misschien in veel meer kleuren komen?

Anti-kerst moet terugkomen

De film is niet gewoon een grappige film met gekke beesten: het is een anti-kerstfilm. Het speelt zich af tijdens kerst en dat is ook waarom bijvoorbeeld kerstzangers het moeten ontgelden met die Gremlins. Wat ons betreft wordt het weer net zo'n kerstfilm-die-geen-kerstfilm-wil-zijn als de eerste. Het is zo'n intense tijd, daar past die hevigheid van die Gremlins perfect bij.

We hebben er nu al zin in, al zijn we met de releasedatum bang dat die anti-kerstfilmwens misschien toch in de soep loopt.. Schuld van de Gremlins, wedden?