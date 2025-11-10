Gremlins 3 is bevestigd en Steven Spielberg maakt ‘m

Gremlins krijgt een opvolger en niet zomaar een. Gremlins 3 wordt gemaakt door niemand minder dan Steven Spielberg himself. Warner Bros heeft de film bevestigd en het gaat wederom om een kerstfilm over de schattige en minder schattige beestjes. De regie is in handen van Chris Columbus, die de eerste film schreef.

Gremlins 3

Geen fel licht, geen water, geen eten na middernacht: het lijkt zo simpel, maar we weten inmiddels al uit twee films dat die schattige Mogwai toch echt in ranzige Gremlins veranderen als je je niet aan die afspraak houdt. Ze komen ook meteen in groten getale om de hele stad op stelten te zetten. Dat is ook te zien in de trailer van de eerste Gremlins-film (er is namelijk nog geen beeldmateriaal van de aankomende prent).

Gremlins 3 verschijnt kerst 2027 (19 november 2027 om precies te zijn). Om je zoet te houden kun je natuurlijk de eerste films kijken, die staan op HBO, maar je kunt ook de LEGO-set van