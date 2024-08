LEGO komt met nog twee filmsets: Goonies en Gremlins

LEGO heeft niet alleen de smaak te pakken als het gaat om sets van games als Fortnite en Zelda: het is ook steeds fanatieker bezig met LEGO-sets waarin we bekende films kunnen naspelen. Recent schreven we al over The Nightmare before Christmas en Jaws, maar nu duikt LEGO de jaren ‘80 in en kondigt het twee sets aan: Goonies en Gremlins.

LEGO Ideas

LEGO Ideas is de plek waar mensen zelf hun LEGO-creaties kunnen maken en waarbij je dan kunt stemmen om ze op de radar te krijgen bij LEGO zelf. Er staan fenomenale sets op, zoals Bob Ross: Studio & Paintings, Takeshi Townhouse en de Working River Rapids Ride. Erg lekker om af en toe doorheen te struinen en bepaalde sets wat welverdiende aandacht te geven.

Gremlins

Wanneer die sets dus genoeg stemmen hebben, dan gaan ze er bij LEGO ook naar kijken en is er de kans dat er een echte set van wordt gemaakt. Natuurlijk wel met wat tweaks hier en daar, maar doorgaans worden er mooie dingen gecreëerd die heel herkenbaar zijn, vol met Easter Eggs. De twee zijn winnaars in een wedstrijd die LEGO uitschreef genaamd ‘If we could turn back time’: Goonies en Gremlins dus. En zeg je Gremlins, dan zeg je Gizmo: vandaar dat er een 400 steentjes tellende Gizmo-set is ontwikkeld gebaseerd op het pluizige schatje uit Gremlins (1984):