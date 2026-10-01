VisionQuest draait om White Vision, de versie van Vision die we aan het einde van WandaVision zagen vertrekken. Paul Bettany kruipt opnieuw in de huid van het personage en probeert ditmaal antwoord te krijgen op een behoorlijk fundamentele vraag: wie is Vision eigenlijk nog?

Van WandaVision naar VisionQuest

Daarvoor moeten we even terug naar WandaVision. De oorspronkelijke Vision kwam om het leven in Avengers: Infinity War, waarna Wanda Maximoff in WandaVision binnen haar eigen werkelijkheid een nieuwe versie van hem creëerde.

Tegelijkertijd werd het oorspronkelijke lichaam van Vision opnieuw opgebouwd. Dat leverde White Vision op. Uiteindelijk stonden de twee Visions tegenover elkaar, waarna White Vision zijn oorspronkelijke herinneringen terugkreeg en vertrok.

En daar bleef het jarenlang bij.

VisionQuest pakt dat verhaal nu weer op. Marvel noemt de serie officieel het laatste hoofdstuk van de trilogie die begon met WandaVision en daarna verderging met Agatha All Along.

White Vision beschikt inmiddels over alle herinneringen van zijn vroegere zelf, maar volgens Marvel niet over diens deugdzaamheid. Hij is opnieuw opgebouwd en opgestart en moet nu zelf betekenis zien te geven aan zijn bestaan.

Ultron is na elf jaar terug

De grote verrassing is natuurlijk de terugkeer van Ultron. James Spader speelde het personage in Avengers: Age of Ultron uit 2015 en keert elf jaar later opnieuw terug.

Dat is binnen het verhaal van Vision een interessante keuze. Ultron kan namelijk min of meer worden beschouwd als zijn vaderfiguur. Het lichaam van Vision was oorspronkelijk door Ultron voor zichzelf bedoeld, voordat Tony Stark en Bruce Banner samen met J.A.R.V.I.S. en de Mind Stone uiteindelijk Vision tot leven brachten.

Marvel speelt nu nadrukkelijk met die bijzondere familierelatie. Het bedrijf omschrijft de nieuwe trailer zelfs als een hereniging tussen vader en zoon. Alleen komt daar in VisionQuest mogelijk nóg een generatie bij.

Wie is Thomas Shepherd?

In de trailer verschijnt een mysterieuze jongen genaamd Thomas Shepherd, gespeeld door Ruaridh Mollica. Stripfans zullen die naam waarschijnlijk meteen herkennen: Thomas 'Tommy' Shepherd is in de comics de superheld Speed.

Marvel houdt zijn precieze identiteit in VisionQuest voorlopig bewust mysterieus. Thomas komt op de radar van Vision terecht en zou mogelijk zijn gereïncarneerde zoon kunnen zijn. Om uit te zoeken wat er precies met de jongen aan de hand is, moet Vision samenwerken met Ultron.

En daarmee wordt de familieconstructie behoorlijk interessant: Vision gaat samen met zijn eigen ontspoorde AI-vaderfiguur onderzoeken of Thomas zijn gereïncarneerde zoon is.

Voor kijkers van WandaVision is de mogelijke link natuurlijk duidelijk. Wanda en Vision kregen binnen Westview de tweeling Billy en Tommy. Billy's verhaal werd vervolgens verder uitgewerkt in Agatha All Along. Nu lijkt Tommy aan de beurt.

Vision heeft zijn herinneringen terug, maar is niet dezelfde

Daarmee lijkt VisionQuest veel meer te worden dan simpelweg een nieuw avontuur met Vision. De serie draait nadrukkelijk om identiteit.

White Vision heeft de herinneringen van zijn voormalige zelf teruggekregen. Hij weet dus wat Vision heeft meegemaakt en kent in principe zijn verleden. Maar herinneringen maken iemand nog niet automatisch dezelfde persoon.

Marvel omschrijft hem als 'rebuilt and rebooted': opnieuw opgebouwd en opnieuw opgestart. Hij bezit alle herinneringen van zijn voormalige zelf, maar niet diens oude deugdzaamheid.

De zoektocht naar wat hem daadwerkelijk Vision maakt, lijkt daarmee een belangrijk onderdeel van de serie te worden. Dat verklaart ook waarom Ultron en Thomas Shepherd zo goed in het verhaal passen. De één staat aan de oorsprong van Vision, terwijl de ander mogelijk onderdeel is van het gezin dat hij later vormde.

Laatste deel van de WandaVision-trilogie

Marvel maakt inmiddels ook duidelijk dat VisionQuest niet zomaar een losstaande spin-off is. Het wordt officieel het laatste hoofdstuk van de trilogie die in 2021 begon met WandaVision.

Daarin zagen we hoe een rouwende Wanda Maximoff een eigen werkelijkheid creëerde waarin ze samen met Vision en hun kinderen kon leven. Het verhaal kreeg vervolgens een vervolg in Agatha All Along en wordt nu vanuit het perspectief van Vision afgerond.

Naast Paul Bettany, James Spader en Ruaridh Mollica bestaat de cast uit Todd Stashwick, T'Nia Miller, Lauren Morais, Orla Brady, Diane Morgan, Polly Frame, Henry Lewis, Jonathan Sayer, Emily Hampshire en James D'Arcy.

Terry Matalas behoort tot de schrijvers en regisseurs van de serie. Verder nemen Christopher J. Byrne, Gandja Monteiro en Vincenzo Natali plaats op de regiestoel.

VisionQuest verschijnt 14 oktober

Lang hoeven we niet meer te wachten om te ontdekken hoe dit allemaal in elkaar steekt. VisionQuest verschijnt op 14 oktober 2026 op Disney + en Marvel trapt direct af met twee afleveringen.

Daarmee komt er ruim vijf jaar na WandaVision een einde aan het verhaal dat begon met Wanda's merkwaardige leven in Westview.

En ondertussen haalt Marvel ook nog eens een van zijn bekendste oude tegenstanders terug. Elf jaar na Avengers: Age of Ultron is James Spader opnieuw te horen als Ultron.

Alleen moet hij ditmaal Vision helpen om zijn familie bij elkaar te puzzelen.