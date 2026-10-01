Alle toestemmingen zijn erdoor. Paramount neemt Warner Bros. Discovery volgende week over voor een bedrag van 111 miljard dollar. Het bedrijf gaat nu dus echt definitief niet naar Netflix, dat ooit met deze overname begon. Paramount heeft lang en veel moeten strijden, maar nu is het er eindelijk echt door.

Overname Warner Bros. Discovery

Het komt het bedrijf niet aanwaaien. Naast dat het een bizar groot bedrag is dat wordt neergeteld, waren er verschillende instanties en zelfs rechtszaken die het moest overtuigen en overwinnen voor het er nu eindelijk doorheen is. We schreven vorige week nog dat het een kleine knieval moest doen richting vooral Hollywood.

Zo geeft het straks verplicht 300 miljoen dollar extra uit aan producties die in Amerika plaatsvinden. Er moeten in ieder geval vier onafhankelijke films worden gemaakt op Amerikaanse bodem. Ook moet 20 procent een blockbuster zijn die 50 miljoen dollar of meer kost en moet die binnen 30 dagen op 3.000 Amerikaanse schermen te zien zijn. En dat is slechts het topje van de... Paramount die het heeft moeten toezeggen in de schikking met meerdere Amerikaanse staten die een rechtszaak waren gestart.

Warner Bros. Discovery

Straks worden dus heel veel films en series van bekende franchises van Paramount , zoals Harry Potter, DC Comics en Game of Thrones. Ook komen nieuwszenders CBS en CNN in zijn handen. Het is nog afwachten hoe het gaat werken met Paramount+, de streamingdienst van Paramount, en HBO Max. Toch zijn er nog steeds wel organisaties die tegen de overname zijn: ondanks de toezeggingen. De Writers Guild of America bijvoorbeeld, vinden dat het schadelijk is voor schrijvers en de film- en seriewereld als geheel. Maar het zou het te moeilijk vinden om te kunnen winnen, nu overheidsorganisaties niet meer naast ze staan.

Dus ja, nu hebben Paramount en Warner Bros. Discovery samen aangekondigd dat de overname volgende week officieel wordt gemaakt. En dan is het maar afwachten wat er dus allemaal staat te gebeuren in de entertainmentindustrie.