Of je nou van blinde datingshows, spannende misdaadseries, drama of true crime houdt: dit weekend hebben streamingdiensten als Netflix, Apple TV en HBO Max weer genoeg kijkvoer voor je in petto. Met deze vijf tips vermaak je je zaterdag en zondag kostelijk!

Carrie (Amazon Prime Video)

De debuutroman van Stephen King houdt de gemoederen decennia later nog steeds beter. De iconische verfilming uit de jaren zeventig is inmiddels wel een beetje oud geworden. Reden genoeg voor Mike Flanagan, die eerder al Stephen King-films als Doctor Sleep verfilmde en zelf ook al wat originele horrorseries op zijn naam heeft staan (denk bijvoorbeeld aan The Haunting of Hill House), om het verhaal in een nieuw jasje te steken.

In de nieuwe miniserie, die nu op Amazon Prime Video te zien is, volgen we Carrie White, die na de dood van haar vader voor het eerst naar een openbare middelbare school wordt gestuurd. Ze krijgt al snel te maken met pesterijen, maar ontdekt ook een eigenschap van haarzelf: ze heeft namelijk telekinetische krachten. Met deze serie wordt het klassieke verhaal naar de moderne tijd vertaald. Bekijk vooral zelf of dat een geslaagde transfer is!

Below (Netflix)

Netflix heeft er een gloednieuwe miniserie bij met niemand minder dan Josh Hartnett in de hoofdrol. Daarin speelt hij een visser die te maken krijgt met een mysterieus zeemonster in het afgelegen stadje Snook’s Arm. Spanning verzekerd, maar gelukkig hoef je niet wekelijks af te wachten hoe het verder gaat: alle zes de afleveringen zijn meteen te zien.

Adventure Time: Side Quests seizoen 1 (HBO Max)

De populaire animatieserie Adventure Time (ook wel bekend als Tijd voor Avontuur) heeft een spin-off te pakken op HBO Max, met de subtitel Side Quests. Onder de streep krijgen fans echter simpelweg waar ze naar zaten te snakken: meer avonturen van het duo Finn de mens en Jake zijn hond. Zij doen het bijzondere land Ooo weer aan om de gekste dingen mee te maken. Nu te zien op HBO Max.

Animals (Netflix)

Ook op Netflix vanaf vandaag: de nieuwe thriller Animals, geregisseerd door Ben Affleck, die ook meteen de hoofdrol pakt. Hij speelt de burgemeesterskandidaat Matt, die samen met zijn vrouw op zoek gaat naar hun zoon die is ontvoerd. De politie maakt er namelijk niet snel genoeg werk van. Ze moeten alles op alles zetten om flink wat losgeld te krijgen en zo hun zoon terug te krijgen.

The Kardashians seizoen 8 (Disney+)

We zijn al weer gearriveerd bij het achtste seizoen van The Kardashians, waarin we Kris, Kim, Kourtney, Kendall, Khloé en Kylie weer volgen in het wel en wee van hun leven. Er is weer genoeg liefde, stress en leed om je vingers bij af te likken, terwijl de familie tegelijkertijd ook een nieuw hoofdstuk inluidt. Het achtste seizoen is vanaf nu wekelijks te zien op Disney+