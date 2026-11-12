Sinds 2 augustus 2026 zijn de transparantieverplichtingen uit de EU AI Act van kracht. Artikel 50 van de verordening verplicht aanbieders van generatieve AI-systemen om hun output machineleesbaar te markeren als kunstmatig gegenereerd. Die eis heeft directe gevolgen voor iedereen die content publiceert, van grote nieuwsredacties tot gespecialiseerde blogs.

De verordening, formeel gepubliceerd als Regulation (EU) 2024/1689 , trad stapsgewijs in werking na publicatie in het Publicatieblad van de EU op 12 juli 2024. Waar de eerste fase zich richtte op verboden AI-toepassingen, grijpt de tweede fase in op transparantie rond gegenereerde content. Dat maakt 2026 het eerste volledige kalenderjaar waarin uitgevers en platformen concreet met deze verplichtingen te maken hebben.

Redacties staan daardoor voor een praktisch probleem. Freelancers, persbureaus en contentbureaus leveren dagelijks teksten aan, en het is niet altijd duidelijk of en in welke mate AI daarbij is ingezet. Een groeiend aantal organisaties bouwt daarom verificatiestappen in het redactieproces. Zo kun je bij AI-Checker teksten laten analyseren op patronen die wijzen op machinale productie, als onderdeel van een bredere kwaliteitscontrole.

Wat artikel 50 van uitgevers verwacht

De verplichting richt zich primair op aanbieders van AI-systemen, niet op de eindgebruiker. Maar de scheidslijn is dunner dan ze lijkt. Zodra een uitgever een AI-systeem inzet om content te produceren of te bewerken, kan die uitgever ook als deployer worden aangemerkt onder de verordening. In dat geval gelden aanvullende informatieplichten richting het publiek.

De Europese Commissie heeft via het AI Office in Brussel richtsnoeren opgesteld die verduidelijken wat dit in de praktijk betekent. Voor synthetische tekst geldt dat de AI-oorsprong kenbaar moet zijn, tenzij de content een kennelijk artistiek of creatief karakter heeft. Die uitzondering is bewust breed geformuleerd, wat ruimte laat voor interpretatie maar tegelijkertijd onzekerheid creëert bij redacties die dagelijks publiceren.

Waarom detectie van AI-tekst geen simpele schakelaar is

Taalmodellen worden steeds beter in het produceren van tekst die menselijk aandoet. Tegelijkertijd gebruiken steeds meer schrijvers generatieve AI als hulpmiddel bij research, herformulering of vertaling. Die vermenging maakt een binair onderscheid, wel of niet door AI geschreven, steeds lastiger te maken.

Detectietools werken doorgaans op basis van statistische patronen in woordkeuze, zinslengte en voorspelbaarheid van woordvolgorde. Geen enkele methode is onfeilbaar. Academisch onderzoek laat zien dat parafrasering en lichte bewerking de betrouwbaarheid van detectie aanzienlijk kunnen verlagen. Toch bieden AI-checkers een bruikbare eerste indicatie, zeker wanneer redacties ze combineren met heldere afspraken over wanneer en hoe AI-tools mogen worden ingezet.

Het gaat daarbij niet om een verbod op AI-gebruik. De wetgeving verbiedt niet dat teksten met behulp van AI tot stand komen. Wat ze wel eist, is openheid daarover. Voor uitgevers betekent dat: weten wat je publiceert en kunnen onderbouwen hoe het is gemaakt.

De Nederlandse situatie in 2026

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als toezichthouder op delen van de AI-verordening. De autoriteit heeft aangegeven dat handhaving gefaseerd wordt opgepakt, maar dat organisaties nu al moeten kunnen aantonen dat ze maatregelen treffen. Voor mediabedrijven vertaalt zich dat in concrete stappen: interne richtlijnen voor AI-gebruik, controle van aangeleverde content en documentatie van het productieproces.

Grote Nederlandse uitgevers als DPG Media en Mediahuis hebben in de loop van 2025 interne protocollen opgesteld rond AI-gegenereerde content. Kleinere redacties worstelen vaker met de praktische uitvoering. Juist daar kan een laagdrempelige AI-checker helpen om snel een inschatting te maken voordat een tekst live gaat.

Wat opvalt, is dat de discussie verschuift van de vraag of AI-content slecht is naar de vraag hoe je er transparant mee omgaat. Die verschuiving is precies wat de Europese wetgever beoogde. Of redacties er in de praktijk goed mee uit de voeten kunnen, hangt af van de tooling die beschikbaar is en de bereidheid om detectie en documentatie serieus in het werkproces op te nemen. De komende maanden zullen laten zien hoe snel die praktijk volgt op de regelgeving.