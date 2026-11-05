Geen vaste afstand, geen finish en nog geen idee hoeveel kilometers hij uiteindelijk gaat afleggen. 3FM-dj Wijnand Speelman begint op woensdag 25 november aan een bijzondere hardloopuitdaging voor 3FM Serious Request. Hij blijft rennen totdat hij fysiek niet meer verder kan. Met de actie ‘Hollen tot we Tollen’ zamelt hij geld in voor de Brandwonden Stichting

Wijnand Speelman staat bekend om zijn bijzondere hardloopacties voor 3FM Serious Request. Ook dit jaar gaat de radio-dj van KRO-NCRV een flinke uitdaging aan. Op woensdag 25 november begint hij om 06.40 uur aan een hardlooptocht op Sportcentrum Papendal in Arnhem. Daar loopt hij rondjes over een vast parcours, zonder vooraf bepaalde eindafstand.

Het idee is eenvoudig: Wijnand blijft lopen zolang zijn lichaam het toelaat. Luisteraars kunnen hem tijdens de uitdaging steunen door geld te doneren. Hoeveel kilometers hij uiteindelijk aflegt, weet niemand. Ook Wijnand niet.

Na 86 en 75 kilometer nu zonder finish

Het is niet de eerste keer dat Speelman zijn hardloopschoenen aantrekt voor het goede doel In 2024 rende hij maar liefst 86 kilometer naar Zwolle. Vorig jaar volgde een tocht van 75 kilometer naar Den Bosch. Samen met de luisteraars van 3FM leverden die twee acties bijna 400.000 euro op.

Dit jaar kiest hij voor een andere aanpak. Geen stad als eindbestemming, maar een fysieke grens die hij zelf moet ontdekken. "Dat ik van een uitdaging hou is geen geheim: met 86 kilometer rennen naar Zwolle in 2024 en 75 kilometer naar Den Bosch vorig jaar haalden we met alle luisteraars samen bijna 400.000 euro op. Dit jaar is dat anders, er is nu geen finish en ik ga net zo lang door tot ik niet meer kan", vertelt Speelman.

Rennen voor kinderen met brandwonden

De actie staat volledig in het teken van de Brandwonden Stichting, het goede doel van 3FM Serious Request 2026. De stichting wil met de opbrengst een nieuw kinderbrandwondencentrum realiseren. Daar moeten kinderen met ernstige brandwonden de best mogelijke behandeling en begeleiding kunnen krijgen.

De afgelopen dagen ben ik veel in het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk geweest. Daar heb ik met eigen ogen gezien hoe belangrijk het is dat we hier veel geld voor ophalen. Ik moet er een dag voor afzien, dat is niks vergeleken met de kinderen daar die hun hele leven moeten afzien." Met zijn kilometers hoopt hij zoveel mogelijk aandacht en donaties te genereren. Doneren kan via Voor Speelman heeft de actie een persoonlijke lading gekregen. In de aanloop naar de uitdaging bracht hij meerdere bezoeken aan het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk. Daar zag hij van dichtbij welke impact ernstige brandwonden hebben op kinderen en hun families. "." Met zijn kilometers hoopt hij zoveel mogelijk aandacht en donaties te genereren. Doneren kan via 3FM.nl/hollen

Bekende Nederlanders lopen mee op Papendal

Hoewel Speelman zelf de hoofdrol speelt, hoeft hij de kilometers niet alleen af te leggen. Gedurende de dag sluiten verschillende bekende gezichten aan om hem te ondersteunen. Een van hen is contentcreator Dee van der Zeeuw, die ook ambassadeur is van de Brandwonden Stichting. Zij trekt haar hardloopschoenen aan om een deel van de uitdaging met Wijnand mee te lopen.

De aanwezigheid van andere lopers moet hem helpen om door te zetten wanneer de vermoeidheid toeslaat. Want waar zijn eerdere hardloopacties een duidelijk eindpunt hadden, draait het dit keer volledig om uithoudingsvermogen en doorzettingskracht.

NPO 3FM verhuist voor één dag naar Papendal

De hardloopactie krijgt ook een prominente plek op de radio. NPO 3FM verhuist op 25 november zijn uitzendingen naar Sportcentrum Papendal. Naast het parcours komt een tijdelijke radiostudio te staan, van waaruit alle 3FM-dj's die dag hun programma's presenteren. Jamie Reuter, die samen met Speelman iedere werkdag de ochtendshow maakt, verzorgt het verslag van de hardloopactie. Ze houdt luisteraars op de hoogte van de voortgang, deelt de laatste tussenstanden en zorgt onderweg voor verrassingen.

Zo kunnen luisteraars niet alleen horen hoeveel kilometers Speelman heeft afgelegd, maar ook hoe het met hem gaat wanneer de vermoeidheid begint toe te slaan.

Zo volg je Hollen tot we Tollen live

De actie begint woensdag 25 november om 06.40 uur. De live-uitzending start al om 06.00 uur en gaat door zolang Speelman blijft lopen. De uitdaging is te volgen via NPO 3FM, NPO Luister, de sociale kanalen van 3FM en een videostream op NPO Start.

Met ‘Hollen tot we Tollen’ vormt de hardloopactie een van de bijzondere inzamelingsinitiatieven in aanloop naar 3FM Serious Request 2026. Of Speelman zijn eerdere afstanden van 75 en 86 kilometer weet te overtreffen, zal op 25 november blijken.

Fotocredits: NPO 3FM