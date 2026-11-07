Wie denkt dat hij elke hit na drie seconden herkent, kan dat vanaf vandaag bewijzen. Top 40 heeft op Top40.nl het interactieve muziekspel ‘Raad de Plaat’ gelanceerd. Spelers luisteren naar bekende nummers en moeten zo snel mogelijk de juiste artiest en titel raden. Het spel is gratis te spelen in de browser , op de computer, tablet of smartphone

Van de jaren zestig tot de nieuwste hits

Spelers kiezen zelf in welk decennium ze hun kennis willen testen. Het aanbod loopt van de jaren zestig tot en met de hits van nu, waardoor het spel zowel liefhebbers van klassiekers als volgers van de actuele hitlijst aanspreekt. Daarnaast verschijnen er wisselende themaspecials. Passend bij het seizoen staat er op dit moment een kersteditie klaar, waarin de grootste kersthits voorbijkomen.

Voor wie geen genoeg kan krijgen, is er de spelmodus ‘Unlimited Hits’. Daarin speel je eindeloos door zonder vast einde, wat het spel meer een doorlopende uitdaging maakt dan een korte quiz voor tussendoor.

Antwoorden inspreken met spraakherkenning

Opvallend aan ‘Raad de Plaat’ is de manier van antwoorden. Het spel maakt gebruik van spraakherkenning, waardoor spelers hun antwoord gewoon hardop kunnen inspreken via de microfoon van hun apparaat. Dat maakt het spel sneller en spontaner, en het voelt meer als een radioquiz dan als het invullen van een formulier. Wie liever typt of op een plek zit waar praten niet handig is, kan het antwoord ook gewoon intoetsen.

Een herkenbare rol is weggelegd voor Erik de Zwart, die al jaren bekendstaat als ‘Mister Top 40’. Zijn vertrouwde stem vertelt spelers direct of ze de juiste artiest en titel hebben geraden. Voor wie opgroeide met de Top 40 op de radio, geeft dat het spel meteen een nostalgisch randje.

Voor Top 40 is het spel een manier om het merk ook buiten de wekelijkse hitlijst zichtbaar te houden. Waar muziek vooral via streamingdiensten wordt geconsumeerd, biedt een quiz als deze een reden om actief bezig te zijn met de hits van vroeger en nu. De kersteditie komt bovendien op een moment dat veel mensen toch al in de stemming zijn voor bekende feestnummers.