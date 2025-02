Waarom radio nog steeds belangrijk is

Radio luisteren in de auto

Zo gebruiken we radio in Nederland ook wel eens, bijvoorbeeld wanneer er een spookrijder is. Dan wordt de uitzending of het nummer dat wordt afgespeeld even onderbroken om te melden dat mensen moeten oppassen voor een spookrijder. Het voordeel van AM is heel duidelijk: in Amerika zijn er maar 80 torens nodig om 90 procent van de bevolking te bereiken.

Daarnaast is radio een goede manier om in het hier en nu te blijven. Je kunt natuurlijk eeuwig naar Spotify luisteren, maar juist omdat radio live is, brengt het iets extra’s mee. Je kent dat wel, je bent de hele dag thuis aan het opruimen en je hebt eigenlijk geen idee of de wereld buiten je huis nog bestaat. Sommige mensen vinden dat heerlijk, anderen hebben dan toch op den duur behoefte aan contact met de buitenwereld.

De radio is daar heel geschikt voor. Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagenchauffeurs: die spenderen zoveel uren alleen in hun truck, dan is de radio toch een heel gezellig stel mensen dat tegen je praat. En juist omdat het live gebeurt, voelt het alsof je deel uitmaakt van het gesprek.