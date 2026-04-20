Streamingdienst NLZiet heeft nu ook radio

Entertainment20 apr , 15:59doorLaura Jenny
Streamingdienst NLZiet is bekend van televisiestreaming, maar gaat zich nu ook op radio storten. Het gaat om een samenwerking met Radioplayer Nederland en er komen hierdoor 70 Nederlandse radiozenders bij de streamingdienst. Het gaat geen NLHoort heten.

Het gaat om zenders van de publieke omroep, landelijke commerciële radioaanbieders, themakanalen, regionale publieke en commerciële omroepen en andere radiozenders uit Nederland.
Hierdoor kun je NLZiet nu ook gebruiken in de auto, waardoor de functie ook naar Apple CarPlay en Android Auto komt voor gebruik zonder dat je je telefoon in je hand hoeft te houden. RadioPlayer Nederland zorgt voor de technische koppeling en NLZiet maakt het als het ware vindbaar.

NLZIET-directeur Niels Baas: “Met deze toevoeging van radio aan NLZIET bieden we onze gebruikers binnen hun vertrouwde NLZIET-omgeving naast tv en on demand nu ook toegang tot een breed Nederlands radio-aanbod.”

