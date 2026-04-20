Deze week komt Netflix met een update voor zijn app die een grote verandering met zich meebrengt, namelijk een verticale videofeed. Hierbij doet het eigenlijk hetzelfde als wat we eerder al van Disney+ wisten: het wil inspelen op de TikTok-achtige manier van content kijken om zo zijn films en series aan de man te brengen.

TikTok-achtige feed

Waar Netflix altijd de koning is geweest van het aanraden van nieuwe content door simpelweg nadat je iets gekeken hebt met goede opties te komen om te kijken, daar wil het nu vooraf alvast films en series aanraden. Het idee is dat je straks in een soort TikTok-achtige feed terechtkomt met allemaal korte clipjes van de content op Netflix waar je dan doorheen scrollt. Zie je iets dat je niet bevalt, dan ga je door, lijkt het je wel leuk, dan komt er meteen een knop waarmee je het kunt gaan kijken.

Het lijkt erop dat daarin geen advertenties voorbij zullen komen en dat er ook geen games worden aangeraden, maar alleen films en series die je dan meteen op de streamingdienst kunt gaan kijken. Het is een slimme zet, want mensen zijn het gewend om op die manier content te kijken. Tenminste: korte content. Langere video’s zijn weer een heel ander verhaal. Die willen we liever horizontaal kijken, zoals Netflix het ook altijd aanbiedt.

Korte clips op Netflix

Bij Disney heet het Verts , het is nog onduidelijk of Netflix het echt een naam wil geven of dat het gewoon deel zal uitmaken van de Netflix-app zonder speciale naam. Het is ook onduidelijk in hoeverre Netflix echt de social mediakant op wil gaan. Het heeft immers recent geïntroduceerd dat je zelf korte clips uit films en series kunt halen: dat kan alleen horizontaal, maar wat als het ook verticaal kan en je het ook op een soort eigen Netflix-tijdlijn kan zetten?

Tegelijkertijd kan het dan ook wat veel worden: dat zie je bijvoorbeeld al bij de statusupdates op WhatsApp, mensen gebruiken dat niet zo want ze hebben al Instagram Stories. Waarschijnlijk zal Netflix het dus wel even zo laten en meer als een reclamezuil voor zijn eigen content gebruiken.