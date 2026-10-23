Cyberpunk: Edgerunners seizoen 2 (Netflix)

Cyberpunk begon als een rollenspel, maar is de laatste jaren vooral populair door de spectaculaire game Cyberpunk 2077, waarin we een dystopische Amerikaanse stad bezoeken waarin grote bedrijven de scepter zwaaien en hackers de boel proberen te saboteren. Enkele jaren geleden bereikte deze franchise een nog groter publiek dankzij Cyberpunk: Edgerunners, een animatieserie op Netflix met een losstaand verhaal dat dus ook toegankelijk is voor mensen die niets met de game hebben. De serie werd geprezen om het sterke verhaal en de prachtige beelden.

Nu is Cyberpunk: Edgerunners eindelijk teruggekeerd met een tweede seizoen, die nu in zijn geheel op Netflix valt te bekijken. We keren weer terug naar Night City, waarin we de voormalige legendarische edgerunner Weak leren kennen. Hij probeert zonder zijn cybernetische verbeteringen een nieuwe invulling aan zijn leven te geven. Ook D staat centraal, een nomade die op persoonlijke wraakmissie gaat. De levens van deze twee personages raken met elkaar verstrengeld, en dat levert weer een hoop sfeervolle en actievolle momenten op.

Vaiana (Disney+)

Disney verfilmt zijn animatiefilms tegenwoordig te pas en te onpas met acteurs van vlees en bloed. Ook Vaiana – buiten Nederland bekend als Moana – moest er onlangs aan geloven, en het eindresultaat is nu op Disney+ te zien. Het verhaal blijft gelijk: Vaiana gaat om haar eiland van een vloek te redden de oceaan op om halfgod Maui te zoeken. Dwayne Johnson sprak ook al de stem in van Maui in de animatieserie, en natuurlijk keert hij voor deze live-action verfilming terug.

Tenzing (Apple TV)

Tenzing verscheen afgelopen week al op Apple TV, maar deze nieuwe film is alsnog de moeite waard om dit weekend aan te zetten… als je tegen een beetje kou kan. In dit waargebeurde verhaal volgen we de Nepalse bergbeklimmer Tenzing Norgay, die in 1953 samen met Edmund Hillary als eerste de top van Mount Everest bereikte. In de film zien we hoe hen dat vergaat, terwijl we ook in het verleden van Tenzing duiken om te zien hoe hij al zijn hele leven een fascinatie met de bekende berg had.

The Terminal List seizoen 2 (Amazon Prime Video)

Chris Pratt schittert op Amazon Prime Video in het tweede seizoen van de thriller-actieserie The Terminal List, gebaseerd op de bestseller van Jack Carr. Pratt speelt James Reece, een voormalige Navy SEAL die achter een groot complot komt. Daarvoor bezoekt hij in het tweede seizoen weer de meest uiteenlopende locaties overal ter wereld, en zorgen de spanning en actie er voor dat je aan de buis gekluisterd blijft.

Lupin seizoen 4 (Netflix)

Liefhebbers hebben er even op moeten wachten, maar het vierde seizoen van de Franse hitserie Lupin staat eindelijk op Netflix. Daarin volgen we wederom meesterdief Assane Diop, die zijn criminele carrière baseert op de boeken rondom de Franse gentleman-inbreker Arsène Lupin. In het derde seizoen zagen we hoe Assane werd opgepakt, en in het vierde seizoen bekijken we hoe het hem afgaat in de gevangenis, en of hij zijn gezin eindelijk een veilig leven kan bieden.