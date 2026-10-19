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star wars the rise of skywalker

It's a trap - Star Wars-film van Taika Waititi gaat in de koelkast

EntertainmentdoorLaura Jenny
De geliefde regisseur Taika Waititi weet altijd iets speciaals te maken: dat zie je aan What We Do In the Shadows en Jojo Rabbit. Dat is ook waarom we zo benieuwd waren wat Taika zou doen met Star Wars. En we gaan dat misschien ooit nog wel eens zien, maar niet wanneer we het hadden gehoopt. Het eerder aangekondigde Star Wars-filmproject gaat namelijk de koelkast in. Of misschien: de vriezer. Of misschien: carboniet.

Langer wachten op Star Wars

De Star Wars-film van Waititi en schrijver Tony McNamara was aangekondigd in 2020, maar nnu blijkt dat duo even niet werkt aan Star Wars. Toch werken ze wel samen, maar aan iets anders. Er wordt niet verteld wat, er wordt niet verteld wanneer Star Wars van de twee wel verschijnt. Dat is dus een soort goed nieuws en slecht nieuws.
Nu komt er nog wel genoeg Waititi aan hoor: hij werkt nog aan een opvolger van What We do In The Shadows, een Charly and the Chocolate Factory-film en meer projecten.

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