BioWare is niet meer en daarmee moeten we ook afscheid nemen van Mass Effect. Dat was al pijlijk, maar het kan erger. Weet je het zeker? Oke, daar gaan we: op Reddit is een trailer verschenen van Mass Effect : Universe, de nieuwe game in de reeks. De trailer zit er fenomenaal uit en het is dan ook eigenlijk heel pijnlijk om te zien. Maar tegelijkertijd heeft het lekken van deze beelden ook iets moois.

Mass Effect: Universe-trailer

Dat moois is dat mensen hier wel jaren hun hart en ziel in hebben gestoken. Het lijkt ook echt te komen van iemand van BioWare, want er is bij gezet: "in-engine beelden van ons kleine team waarin gebruik wordt gemaakt van onze preproductie-assets." We zien hoe een ex-militair in een N7-jas een Asari in een bar tegen het lijf loopt en deelt hoe moeilijk hij het militaire leven vindt. Zijn nieuwe werk is juist de branden blussen voor ze ontstaan en de keuzes maken die niemand anders durft te nemen, zo zegt hij. Alleen is de Asari juist degene die de brandjes sticht, zo stelt ze. We krijgen vervolgens een flink gevecht in de bar.

Mocht hieronder de Reddit-post met de video niet laden, dan kun je hem ook hier bekijken.

Het lijkt niet helemaal gewoon een trailer om even bij te huilen: is het misschien toch een soort sollicitatie? Mensen hebben duidelijk veel moeite gedaan voor de game, die al jaren in ontwikkeling was: is dit een soort teentje in het water om de hele wereld hyped te krijgen, zodat een ander gamebedrijf het stokje wellicht overpakt? We zijn benieuwd, maar als we eerlijk zijn, vinden we dat een briljant plan.