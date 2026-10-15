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gta vi

De GTA VI-launchtrailer wil weten of je er klaar voor bent

GamingdoorLaura Jenny
Rockstar is er klaar voor, maar ben jij dat ook? Het heeft vandaag de lanceertrailer van GTA VI online gezet en hierin zie je onder andere hoe Lucia contact opneemt met Jason, welke gekke mensen er zoal in de game voorbijkomen en voel je alvast dat heerlijke sfeertje, alsof je niet op het punt staat om allerlei criminele activiteiten uit te halen.

Grand Theft Auto VI-launchtrailer

De officiële omschrijving is als volgt: "Jason en Lucia hebben altijd al geweten dat de kaarten tegen hen geschud zijn. Maar wanneer een makkelijke klus misloopt, belanden ze aan de donkerste kant van de zonnigste plek van Amerika, midden in een criminele samenzwering die zich uitstrekt over de hele staat Leonida — meer dan ooit op elkaar aangewezen als ze het er levend vanaf willen brengen."
Het is al bijna zover: GTA 6 verschijnt op 19 november op Xbox Series en PlayStation 5.

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