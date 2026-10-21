Electronic Arts neemt afscheid van 400 medewerkers: zijn studio BioWare wordt gesloten. Het maakt enorme impact op de game-industrie. Het rommelt al jaren enorm met ontslagen en studio’s die worden gesloten. BioWare is weer een grote ontwikkelaar waar men afscheid van moet nemen. En dat niet alleen: ook van Mass Effect , een gamefranchise die eigenlijk op geen enkele andere gamereeks lijkt.

Mass Effect

Een gamefranchise die voor veel gamers veel heeft veranderd. Het zorgde er onder andere voor dat er meer vertrouwen kwam in vrouwelijke hoofdrolspelers (met FemShep), want Commander Shepard kon zowel mannelijk als vrouwelijk gespeeld worden. Daarnaast zat er een geweldige LHBTQIA+-representatie in de game, wat destijds eigenlijk nooit voorkwam in AAA-games. Maar ook buiten dit soort acceptatie betekende het spel veel: vooral waar het gaat om narratieve games en de speler als morele auteur: het was niet meer zo keihard goed versus slecht, waardoor het toch wel heel modern aanvoelde. Alles kon.

Een heel filmische game met film-achtig dialoog met ook nog eens keuzes die daadwerkelijk permanent konden zijn. Het was echt even heel wat anders en het zette zeker een trend in de gamewereld. Of ja, meerdere trends eigenlijk. Nu wordt BioWare gesloten en dat is niet alleen een schok omdat daarmee Mass Effect stopt, maar ook omdat het al druk doende was met een nieuwe Mass Effect. BioWare heeft uiteindelijk dertig jaar bestaan, dus dat is niet niks.

BioWare

Het is ook maar afwachten hoe het verder gaat met Electronic Arts. Het bedrijf komt in handen van een Saudisch fonds en dat heeft 55 miljard dollar betaald voor het bedrijf. BioWare zelf is trouwens in 2007 al gekocht door EA. In 2011 heeft het Star Wars: The Old Republic gemaakt en in 2019 Anthem. Star Wars was een succes, Anthem niet. Daarnaast ging het weer met Dragon Age aan de slag maar BioWare is toch altijd voornamelijk in verband gebracht met Mass Effect. Echter waren er al vele ontslagrondes geweest in de laatste jaren en nu is de kogel definitief door de kerk.

Verder was er een nieuw project, even los van BioWare, dat met The Sims te maken had, maar dat is ook gecanceld. Het heette Project Lotus en nu gaat dat team aan een ander project werken, namelijk Evergreen.