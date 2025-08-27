Mass Effect-tv-serie op Prime Video komt nog lang niet

We zijn blij dat we recent een teken van leven hebben gekregen van de Fallout-tv-serie van Prime Video, maar hoe zit het dan met die serie die komt van Mass Effect? De ruimtereeks krijgt ook een serie op Prime, maar voordat die arriveert hebben we misschien de eerste zwarte mens op de maan gezet. Opnames beginnen namelijk pas eind 2026.

Mass Effect-serie op Amazon Prime

In de filmwereld kan het soms even duren voor een project van de grond komt en soms is dat maar goed ook: in het geval van Mass Effect kan het erg complex worden met alle mogelijkheden, personages en de ‘open’ setting van de ruimte. Vorig jaar werd bekendgemaakt dat er een serie van Mass Effect zou komen en dat Doug Jung hem zou runnen (The Chief of War), met hulp van de man achter de aankomende game uit de reeks. Mass Effect neemt vaak erg veel tijd in beslag om te ontwikkelen en dat blijkt dus niet alleen voor de games op te gaan.

Veel mensen van de Fallout-serie werken ook aan de serie van Mass Effect en de productieplannen laten zien dat de opnames tegen het einde van 2026 van start gaan. Wie er in de serie te zien zijn, dat is nog onbekend. De volgende Mass Effect-game wordt overigens pas in 2028 of 2029 verwacht, dus vergeleken met de gamereeks is Amazon nog ‘snel’ met de serie. Hieronder zie je trouwens de teaser van de game, want die van de serie is er nog niet: kortom, we zijn benieuwd welke productie er uiteindelijk sneller is.