Amazon maakt een tv-serie van Mass Effect

Amazon had op Prime Video dit jaar een groot succes met de serie van Fallout en die van Yakuza, en dat smaakt naar meer. Het gaat daarin wel meteen een flinke stap verder. Het durft het aan om met Mass Effect aan de haal te gaan. Mass Effect is als game een stuk minder bekend onder bijvoorbeeld niet-gamers, maar bij gamers is het juist een echte lieveling die ook nog met veel emotie en diepe banden gepaard gaat. Een spannende keuze dus van Amazon.

Mass Effect op Amazon Prime Video

Mass Effect is een sci-fi-verhaal dat onder andere draait om Commander Shepard. Het is militair, het is de ruimte en het is ook nog eens een zeer dialoog-heavy game. De schrijver Daniel Casey (F9: The Fast Saga) is schrijver van de serie, en dat doet hij samen met Mike Gamble (producer bij Mass Effect-studio BioWare). Er is al sinds 2020 een nieuwe Mass Effect-game in ontwikkeling en het is afwachten welke eerder klaar is: de serie of het spel. We weten verder nog niets over het project, maar hier is alvast een teaser die bekend is van de game van Mass Effect die eraan komt: