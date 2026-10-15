Nintendo heeft een nieuwe trailer uitgegeven voor Ocarina of Time. Het is een remake van de Zelda-game, maar er is ontzettend veel hype omheen. Hij komt ook al bijna uit, dus dit is waarschijnlijk een van de laatste dingen die we van de game zien voordat we er straks zelf mee aan de slag kunnen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

In ongeveer vier minuten krijgen we meer te zien van dit vernieuwde avontuur van Nintendo's groene held Link en zijn vriendin Zelda. We zien in de trailer onder andere hoe je je zoal kunt voortbewegen in deze game: paardrijden, rennen, zwemmen, enzovoort. Verder kennen we natuurlijk veel uit dit spel, het is een nieuwe versie van wat we al kennen, maar wel met andere camerahoeken, heel andere graphics en een betere besturing. Hoewel, dat is de bedoeling : binnenkort weten we of we dat ook met Nintendo eens zijn.

Wat verder duidelijk is in deze game is dat er ook wat nieuwe personages in het spel voorbijkomen, naast een heleboel bekende monsters. Er komen in 2027 ook nieuwe Amiibo van The Legend of Zelda uit, die je in deze game items en maskers bezorgen. Ook komt er een app bij, Zelda Notes, waarmee je meer over de achtergrond van het spel kunt leren.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november op Nintendo Switch 2.