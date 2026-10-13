Hoewel de toekomst van fysieke gamereleases – oftewel spellen op disk in plaats van digitale downloads – er steeds zwartgalliger uitziet, heeft Nintendo nogmaals benadrukt dat zij daar voorlopig niet mee stoppen.

Het verdwijnen van fysieke games is een groot onderwerp binnen de gamesector op dit moment. Op pc zijn fysieke games al jaren verdwenen – de meeste dekstops en laptops worden niet eens meer met diskdrive geleverd – maar op spelcomputers zijn er nog steeds veel fanatieke gamers die hun spellen op disk of cartridge kopen.

Maar ook consoles lijken langzaam maar zeker vaarwel te zeggen tegen fysieke games. Een steeds mindere hoeveelheid grote Xbox-releases komen bijvoorbeeld op disk uit. Daarnaast heeft Sony eerder dit jaar aangekondigd dat alle nieuwe PlayStation-games vanaf 2028 niet meer op disk uitkomen. Daar sterven disks dus ook uit.

Nintendo blijft fysieke games uitbrengen

Alleen Nintendo lijkt nog de waarde van fysieke gamereleases in te zien. Bill van Zyll, de vicepresident van Nintendo in Latijns-Amerika, werd gevraagd naar de strategie die het bedrijf op dit gebied aanhoudt. Zijn antwoord was duidelijk.

“We letten op wat de consument prefereert en baseren daar onze keuzes enorm op. We hebben daarbij ook een nieuwe console die net uitgekomen is (de Switch 2, red.). Die is nog maar net meer dan een jaar uit. Daarop bieden we zowel digitale als fysieke releases. We hebben geen plannen om te stoppen met fysieke games. We weten dat fans er van houden.”

Op de Switch 2 lijken fysieke games de komende jaren dus niet te verdwijnen. Dat is ook niet zo gek: in vergelijking met andere spelcomputers zijn fysieke gamereleases op de Nintendo Switch-consoles nog veel populairder. Veel fans verzamelen maar wat graag de doosjes en cartridges, en aangezien dat nog altijd een grote doelgroep betreft op Switch, heeft het bedrijf geen reden om er voorlopig mee te stoppen.

De toekomst is onzeker

Toch is het verstandig om een slag om de arm te houden. Nintendo kiest er nú voor om fysieke games te blijven uitbrengen, maar dat is geen garantie voor de toekomst. Mocht de verkoop van fysieke gamereleases de komende jaren ook op de Switch (2) blijven afnemen, dan zou Nintendo zijn keuze ook kunnen heroverwegen.

Het is dan ook nog maar de vraag of fysieke games nog op een eventuele Switch 3 afgespeeld kunnen worden. Die console zou bijvoorbeeld pas over vijf jaar of nog later uit kunnen komen, en dan kan de markt er weer heel anders uitzien.

Daarbij zijn fysieke gamereleases op Switch 2 ook niet helemaal zaligmakend. Diverse games – voornamelijk van andere bedrijven – komen namelijk op zogeheten ‘gamekeycards’. Dit zijn dan wel fysieke cartridges, maar ze functioneren vooral als toegangssleutel om het overgrote deel van de game alsnog digitaal te kunnen downloaden. Wel bieden deze gamekeycards diverse voordelen die echte fysieke games ook hebben. Je kunt ze bijvoorbeeld doorverkopen.

Hoe dan ook is het fijn dat er nog één consolebedrijf is die voor nu nog opkomst voor het behoudt van fysieke games. Voor zolang het duurt natuurlijk, want de toekomst van gaming lijkt uiteindelijk toch echt digitaal…