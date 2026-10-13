Epic Games , de ontwikkelaar van het al jaren immens populaire Fortnite, werkt samen met Disney aan een nieuwe game. Nu blijkt dat dit spel voornamelijk met kunstmatige intelligentie wordt gemaakt.

AI wordt inmiddels veelvuldig gebruikt in zowel het persoonlijke als professionele leven van vele miljoenen mensen. Toch is het binnen de game-industrie nog een heet hangijzer. Hoewel ook steeds meer ontwikkelaars en uitgevers aangeven AI in te zetten tijdens de ontwikkeling van nieuwe spellen, bekritiseren veel spelers dit ook. Zij pleiten voor games die geheel door mensen zijn gemaakt, in plaats van deels door AI.

Samenwerking tussen Epic en Disney

Epic Games lijkt daar in ieder geval maling aan te hebben. Volgens een artikel van Bloomberg heeft de Fortnite-maker zijn ontwikkelaars zelfs instructies gegeven om voor een nieuwe game AI flink in te zetten. Sterker nog: er zou een strategie zijn ingezet waarbij AI op de eerste plek komt.

Het gaat om een nieuwe game die Epic Games in samenwerking met Walt Disney maakt. Details over dit spel zijn er nog nauwelijks – alleen dat het om een shooter zou gaan en dat er personages uit zowel Marvel als Star Wars in voor zouden komen. Helemaal uit de lucht komt dit project niet vallen: Disney investeerde een paar jaar geleden al 1,5 miljard dollar in Epic.

Hoe dan ook zou dit spel dus voor een groot deel met AI gemaakt moeten worden. AI-modellen zouden alle codering voor het spel moeten schrijven en ook de illustraties ervoor moeten genereren. Pas nadat AI aan het werk is gezet, zouden mensen er aan te pas komen om oneffenheden weg te werken en verdere aanpassingen te maken. Onder andere Claude van Anthropic zou gebruikt worden.

Geaccelereerde ontwikkeling door AI

De specifieke details uit het Bloomberg-artikel zijn niet door Epic Games bevestigd, maar een woordvoerder heeft wel gemeld dat het “ontwikkeling geaccelereerd door AI heeft omarmd”. Er lijkt dus zeker een kern van waarheid in te zitten.

Ook Tim Sweeney, de ceo van Epic Games en al geruime tijd een groot voorstander van AI , heeft zich deze week op X uitgesproken over “grote veranderingen” binnen Epic op het gebied van AI-gebruik. “Daarbij is het doel niet om dezelfde taken door minder mensen uit te voeren, maar door iedereen hier meer en betere dingen te laten bouwen.”

Toch is de angst dat mensen hun baan bij Epic verliezen niet helemaal ongegrond: eerder dit jaar werden er al meer dan duizend mensen ontslagen bij het bedrijf , al werd toen als reden minder betrokkenheid bij Fortnite genoemd.

Resultaten zullen betekenisvol zijn

Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat we de resultaten van deze koers gaan zien. Eigenlijk was het de bedoeling dat de game die in samenwerking met Disney wordt gemaakt voor april 2027 uit zou komen, maar dat is waarschijnlijk niet meer haalbaar. De vraag is vooral wat een game die voornamelijk door AI is gemaakt – maar wel met begeleiding van de ervaren Epic Games-ontwikkelaars – precies gaat opleveren. Mocht het succesvol zijn, dan zou het wel eens het gebruik van AI bij gameontwikkeling wereldwijd kunnen versnellen.