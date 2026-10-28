Jumanji loopt binnenkort op zijn einde met Jumanji: Open World en dat is ergens ook wel goed. De nieuwe trailer laat weer goed zien hoe leuk lichaamsruil is, maar tegelijkertijd doet het je ook realiseren dat het ook een keer te veel wordt. Nu nog niet, in deze Open World lijkt het leuk te zijn omdat één van de mensen echt een jong kind is, maar het gezelschap Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black en Karen Gillan is na drie films (ja, het zijn er straks echt al drie) ook wel een keer klaar.

Jumanji: Open World

Maar nog niet, want Open World moet de afsluiter van deze succesvolle filmfranchise worden. Hierin moet een gezelschap weer als een soort game zien te overleven in de jungle. Hoewel, er is wel degelijk iets anders: het gevaar komt ditmaal namelijk juist naar de echte wereld, in plaats van een spelwereld. Jake Kasdan (Red One) is de regisseur die het alles in goede banen moet leiden. De vorige film dateert altweer van 2019, al zou je dat misschien niet denken. Het lijkt korter geleden.

In ieder geval gaan de spelpersonages ditkeer de console uit en dat heeft grote gevolgen voor de wereld. We zien naast de beroemde vier ook acteurs Alex Wolff en Madison Iseman terug.