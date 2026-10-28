Het moet klaar zijn met illegaal streamen, stellen verschillende uitbaters van streamingdiensten. NPO, Talpa en DPG Media hebben de overheid aangeschreven omdat ze vinden dat er meer moet gebeuren om illegale streaming aan banden te leggen.

Illegaal streamen

Illegale streamingdiensten zijn volgens NPO en de twee andere streamingdiensten uitgegroeid tot een professioneel en grensoverschrijdend commercieel verdienmodel. Dit soort diensten werken vaak met een kastje waarmee je meteen toegang hebt tot allerlei wereldzenders en dus alelrlei streamingdiensten, waaronder Videoland, Disney+, Netflix en NPO Start. Ook kan het gaan om een app die je op je telefoon zet en die helemaal digitaal gebruikt.

Net als de discussie vroeger rondom Napster en Kazaa is het de bestaande, legale industrie die aangeeft dat illegale streams (toen dus downloads) het legale aanbod ondermijnen. Het zou ook niet per se in het voordeel van de consument zijn, omdat het ze blootstelt aan malware en fraude.

Miljoenen Nederlanders streamen illegaal

Het is opvallend dat onder andere NPO zich hierover buigt, want dit is een streamingdienst die grotendeels gratis is. Maar dat zelfs de NPO er last van heeft, is misschien ook wel veelzeggend. Er zouden een paar miljoen (!) Nederlanders zijn die illegaal streamen.

Het is een groot probleem en veel mensen die wel zo'n kastje hebben, zijn er ook niet altijd heel blij mee. Het werkt wat houterig en er is zoveel aanbod dat ze niet weten waar ze het moeten zoeken. De mediabedrijven willen nu dat vier ministers, tot wie ze de brief richten, meer actie ondernemen tegen dit soort praktijken. Ze willen dat er een actieplan komt waarin strafrechtelijke prioritering komt, maar ook publiek-private samenwerkingen, effectievere handhaving en een betere voorlichting voor consumenten.