Videoland heeft toestemming om alle sportlicenties en de abonnees van Viaplay over te nemen in Nederland. De ACM heeft goedkeuring gegeven, waardoor je erop kunt rekenen dat het binnenkort een drukke bedoening wordt op Videoland. Er komt dan in een keer veel content bij.

Formule 1 naar Videoland

Naast Formule 1, wat natuurlijk de nummer 1 is van Viaplay (en de grootste reden voor mensen om de streamingdienst te nemen), kun je ook rekenen op darten, hockey en Engels voetbal. Het is dus niet zo gek dat de Autoriteit Consument en Markt wilde controleren of Videoland met deze overname niet te groot zou worden. Het blijkt dus te vinden van niet. Het ziet geen nadelen voor kijkers.

Viaplay had tot en met 2029 de uitzendrechten van Formule 1 in Nederland. Daarna kan de licentie naar andere zenders gaan. Videoland wordt momenteel zelf ook overgenomen, want RTL gaat naar DPG en daarmee Videoland ook. Adverteerders lijken voor de ACM ook geen probleem te zijn met de overname, want het aantal kijkers en adverteerders bij Viaplay was toch al niet zo groot. Geen wonder dus dat het bedrijf zich terugtrekt.

Viaplay

Viaplay is een streamingdienst die er eigenlijk alleen was voor sport. Er zijn wel films en series, en docu’s over Max Verstappen, maar mensen nemen de dienst om de sport. Straks gaat dat naar een van de grootste streamingdiensten van Nederland, Videoland, waar onder andere B&B Vol Liefde te zien is en Lubach en Maxima, naast vele films

Videoland zal Viaplay in zijn geheel overnemen, maar doet dat waarschijnlijk vooral voor de rechten van deze populaire sporten. Voor abonnees verandert er momenteel nog niets. DPG zegt dat de huidige abonnementen, abonnementsprijzen en apps op dit moment ongewijzigd blijven. Ook volgt er pas meer communicatie als ze verder in het overnameproces zijn.