Op Videoland hebben we dit jaar vooral veel succesverhalen gezien die nieuwe seizoenen kregen. Patty en Maxima zijn de grote nieuwe serie-iconen van de streamingdienst, plus natuurlijk Gooische Vrouwen dat na heel veel jaren zijn comeback maakte. Dit zijn de beste films en series op Videoland in 2024.

B&B: Vol Liefde

Het blijft leuk om te zien, die gekke persoonlijkheden die allemaal mensen over de vloer krijgen die hun hart volledig openzetten, om vervolgens veelal teleurgesteld naar huis te gaan. We hebben de kinderachtige Beter Bed-man gehad dit jaar, met zijn kasteel in Frankrijk, maar ook de paaldansende dame met haar schipper, al paaldansend op de boot. We genieten er de hele zomer van, plus in de winter nog de winterversie. De aftrap van het nieuwe seizoen van 2025 is nu op Videoland te zien, en we verwachten dat er wel wat leuks in de dop is voor aankomende zomer. Zin in!