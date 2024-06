Dit moet echt beter aan de Videoland-app op televisie

Videoland heeft het niet op alle televisies, maar in combinatie met Samsung-toestellen lijkt het vaker voor te komen dat Videoland simpelweg niet goed of voldoende opslaat waar je precies bent gebleven. Soms heb je een serie al lang en breed afgekeken, en dan staat de laatste aflevering nog steeds bij ‘verderkijken’, samen met het afspeelstreepje dat ergens voor het midden is blijven hangen. Uiterst irritant. Er is natuurlijk wel wat aan te doen, zoals zelf nog even doorspoelen, maar ideaal is dat niet.

Series afkijken

Bovendien lijkt het ook niet uit te maken wanneer je een serie hebt afgezet. Heb je echt gewacht tot je het videoland-scherm ziet dat vraagt of je weer de eerste aflevering wil kijken, of schakel je al voor de aftiteling begint uit? Het maakt voor dit voortgangsprobleem geen verschil. Spijtig, maar waar. Daarnaast is de app ook nog steeds niet dé app die je aanraadt wat je verder kunt gaan kijken. Het is vreemd dat Videoland daar niet wat meer moeite voor doet, want nu voelt de streamingdienst erg als los zand: als je weet wat je wil kijken dan kun je er terecht, of als je even op basis van de ‘covers’ kijkt of iets je wat lijkt, maar heel actief andere series aanraden, dat is niet waarvoor je bij Videoland moet zijn.