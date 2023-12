Videoland: Eerste Hulp Bij Kerst te streamen met audiodescriptie

In de Videoland Original kerstfilm dealen vier totaal verschillende mensen op kerstavond met hun issues, met patiënten en elkaar. Zonder het te weten zijn ze aan elkaar overgeleverd en ontdekken ze dat ze alle vier hetzelfde over het hoofd zien: om anderen lief te hebben, moet je eerst van jezelf houden.

De nieuwe Will Koopman film 'Eerste Hulp Bij Kerst' die per 6 december exclusief te streamen is bij Videoland heeft een primeur. Het is de allereerste Videoland Original op het platform met audiodescriptie via Earcatch.

Audiodescriptie

Audiodescriptie maakt films, series en televisieprogramma’s toegankelijk voor mensen die slechtziend of blind zijn. Een stem beschrijft tussen de dialogen door wat er in beeld is te zien. Door deze extra uitleg is het verhaal voor mensen met een visuele beperking veel beter te volgen. Wat beschreven wordt zijn bijvoorbeeld personages, gezichtsuitdrukkingen, plaatsbepalingen en ontwikkelingen in de verhaallijn.

Videoland Original



De Videoland Original speelfilm 'Eerste Hulp Bij Kerst' is per direct exclusief te streamen bij Videoland en is een productie van ITV Studios Netherlands Drama.