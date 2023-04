​10 x celebrity-docu's die je een andere blik bieden

Bassie en Adriaan krijgen hun eigen documentaire. Wat je ook van dit duo vindt: het kan toch de moeite waard zijn om de docu te kijken als hij er eenmaal is. Vaak weten dit soort optekeningen namelijk een interessant inkijkje te geven in iemands brein en dat doet je vaak anders denken over bepaalde mensen. Je weet iets meer over hun worstelingen en dat schept vaak waardering. Dit zijn 10 celebrity-docu’s die dat misschien wel bij je doen.

1. Becoming (Netflix) Toen ze nog een first lady was, kon ze deze docu waarschijnlijk niet zomaar maken, maar nu is ze dat inmiddels al een aantal jaren niet meer en reist ze de wereld over met haar boek en haar persoonlijkheid. Michelle Obama vertelt in deze docu meer over hoe ze opgroeide, maar ook wat ze graag wil voor zichzelf en vooral voor anderen. Ze komt altijd heel cool en gezellig over, maar is ze dat ook echt? Laat haar dat zelf laten zien in deze docu.

2. Harry & Meghan (Netflix) Er zijn niet veel docu’s zo veelbesproken als deze. Eindelijk krijgen we eens op een andere manier een kijkje in het Engelse koningshuis, of eigenlijk: het weg proberen te blijven ervan. Misschien moet je niets hebben van de monarchie, maar in Harry & Meghan wordt heel duidelijk uiteengezet hoe sommige dingen binnen dat koningshuis in zijn werk gaan en wat er gebeurt wanneer je besluit om daar niet meer aan mee te willen doen. Een vrij aangrijpende docu die vooral Meghan in een heel ander licht zet.

3. Miss Americana (Netflix) Je ziet het, Netflix is de place to be als het gaat om celebrity-verhalen. Zo ook Miss Americana, dat meer vertelt over het leven van Taylor Swift. De jonge countryzangeres die uiteindelijk uitgroeide tot een popster die een hele generatie heeft beïnvloedt. In deze docu vertelt ze bovendien meer over haar imago, want dat is bij Taylor Swift al vrij vroeg een belangrijk onderwerp van gesprek geweest.

4. Jennifer Lopez: Halftime (Netflix) Het is niet de beste docu ooit, maar het laat wel zien dat de gigantische show die artiesten neerzetten tijdens de Super Bowl zeker niet altijd alleen maar entertainment is. Jennifer Lopez laat zien hoe hard je ervoor moet werken om iets te durven zeggen en dat komt heel goed naar voren in deze documentaire. Of het ook in de show zelf zo goed naar voren komt, dat is aan jouzelf om te bepalen, maar deze optekening geeft wel wat achtergrond.

5. Billie Eilish (Apple TV+) Ja, het is niet alleen Netflix dat de klok slaat. Apple TV+ wist culticoon Billie Eilish te strikken voor een documentaire en die is zeer welkom. Hoewel Billie zeker niet heel geheimzinnig is, was ze dat een lange tijd toch wel een beetje. Met haar soms duistere teksten en bijzondere voorkomen is het een fascinerend persoon en in The World’s A Little Blurry zie je vooral dat ze ook een heel andere kant heeft. En dat ze jong is, echt jong, en tegelijkertijd al heel volwassen.

6. Amy (HBO Max) Ze is veel te vroeg gestorven en de vraag is altijd geweest: was dat echt door haar eigen toedoen, of heeft haar omgeving ook veel invloed gehad? In ieder geval is Amy een vrij zware documentaire om te kijken. Hij gaat namelijk niet zozeer om de geweldige muzikale dingen die Amy Winehouse voor elkaar kreeg, hij gaat vooral om haar teloorgang. Deze docu gaat je niet in de koude kleren zitten, maar moet zeker gezien worden als je wel eens een liedje van Amy hoort.

7. Snelle: Zonder Jas naar Buiten (Netflix) We horen je denken: zijn er ook Nederlandse docu’s? Die zijn er wel, al zijn ze redelijk schaars. De documentaire van de jonge rapper Snelle is erg leuk om te kijken, omdat hij niet de meest standaard rapper is en zijn publiek vanalles wil meegeven. De rapper heeft bovendien tijdens de pandemie een album uitgebracht, wat ook met de nodige uitdagingen gepaard gaat. In deze vertelling leer je er meer over.

8. Kelly (Amazon Prime Video) We gaan nog even door met de Nederlandse sterren. Hoewel, is Kelly nog steeds een ster? In deze documentaire zie je dat haar leven eigenlijk vrij gewoon is geworden waar het gaat om de spotlight. Wel zwaait de docu alle kanten op. Aan de ene kant wordt het leven in de prostitutie neergezet als iets vrij normaals, wat positief is, maar aan de andere kant wil Kelly er ook mee stoppen. Maar, ze wil dat weer niet te veel in de docu laten voorkomen, terwijl ze er wel duidelijk de argumenten voor geeft waarom ze eruit wil. Soms gaat het een beetje alle kanten op, en soms wordt er te veel herhaald (bijvoorbeeld het interview met haar zus over de pesterijen), maar uiteindelijk bewijst deze docu wel dat het ook van iemand die je niet zo goed kent, of misschien zelfs niet zo tof vindt, interessant is om te zien wat hen bezighoudt. Waarom hebben ze bepaalde keuzes gemaakt, en hoe hebben ze andere dingen (zoals de narigheid van Bridget) ontvangen? In dat opzicht geeft Kelly een interessant inkijkje in een wereld die voor velen zeer onbekend is.

9. Reframed: Marilyn Monroe (Videoland) Marilyn Monroe heeft geen makkelijk leven gehad, terwijl je dat niet zou denken als je ziet wat ze allemaal heeft gemaakt. Deze docu, gemaakt door de geweldige actrice Jessica Chastain, zet uiteen wat Marilyn Monroe voor vrouwen heeft betekent en hoe ze nog steeds grote invloed heeft op de wereld. Maar vooral is dit het verhaal van een gewoon, Amerikaans meisje dat ineens de grootste seksbom van de wereld werd.

10. Gaga: Five Foot Two (Netflix) Lady Gaga gaat in haar documentaire vrij ver: je ziet al haar emoties, je ziet haar op een enorm kwetsbaar moment, terwijl ze een album maakt dat waarschijnlijk uiteindelijk een van haar minder populaire albums is geworden: Joanne. In deze docu gaat het echter niet om de muziek alleen, het gaat om Lady Gaga en haar lastige ziekte, fibromyalgie, maar ook hoe de wereld haar ziet en hoe zij daar op haar beurt weer tegenaan kijkt. Tof om ook haar eens van een andere kant te zien, zeker na haar vleesjurk en andere heftige uitspattingen.