​Drie dingen die hoognodig veranderd moeten worden aan Videoland

Blijkbaar is het geen gepersonaliseerde banner en kijk ik naar hetzelfde als mijn buren, maar het zou goed zijn als die juist wel gepersonaliseerd was, zodat je wat meer aanraders krijgt die op jou zijn toegepast: iets waar Videoland tot op heden niet heel sterk in is.

Heb je een dag geleden de finale van The Bachelor gekeken, staat megagroot een banner aan de bovenzijde van het platform met: “Aan wie geeft Tony zijn laatste roos?” Ja, dat weet ik allang, want dat heb ik gisteren meteen gekeken toen die aflevering op Videoland verscheen.

Videoland gaat erg lekker. De streamingdienst van RTL had eind 2020 maar liefst 903.000 betalende abonnees. Dat is op zich al veel, maar het laat ook veel groei zien: eind 2019 was dit aantal nog 653.000. Hoewel de dienst goed boert, is er ook veel ruimte voor verbetering.

De webversie van het platform fullscreen laten zijn

Als je lekker even op je laptop naar Videoland wil kijken, of deze bijvoorbeeld in het buitenland via een HDMI-kabel aan een televisie hangt, dan kun je op zich van Videoland gebruikmaken zoals je gewend bent, alleen moet je wel even op ‘fullscreen’ tikken of klikken wanneer je niet meer je hele browser in beeld wil zien.

Het vervelende is dat wanneer je eenmaal lekker aan het bingen slaat, elke keer dat de aflevering is afgelopen de dienst weer teruggaat naar browserzicht. Waarom weet niemand, want hij speelt wel netjes de volgende aflevering af. Ideaal bingen kan dus niet als je niet van de app Videoland gebruikmaakt.