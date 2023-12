Pareltjes van 2023 - deze Videoland-series moet je gezien hebben

Er komt elke maand zoveel uit op streamingdiensten, dat je het amper kunt bijbenen. Zonde, want zo mis je misschien iets wat helemaal bij je past. Met de kerstdagen voor de deur hopen we dat je wat tijd hebt om wat pareltjes van 2023 op de streamingdiensten te kijken. Elke dag raden we je de parels aan van een andere streamingdienst en vandaag is Videoland aan de beurt. Deze series (en een paar films) uit 2023 op Videoland moet je zeker kijken. B&B Vol Liefde Het begon allemaal vorig jaar met het eerste seizoen, maar eigenlijk is het tweede seizoen, dat dit jaar op tv was, nog veel beter. B&B-eigenaren zijn.. eigenaardig en hun gasten kunnen er af en toe ook wat van. Er is nu trouwens ook een wintervariant die ook enorm genieten is, maar niets haalt het waarschijnlijk ooit nog bij de figuren die in de variant van deze zomer voorbij kwamen. Dansende, spirituele mensen, Mount Joy, boze kandidaten, het was een waar genoegen om deze gekkigheid mee te maken.

De Verraders De Verraders is niet nieuw, maar het is wel een programma dat de gemoederen bezighoudt. Het is een soort Wie is de Mol, maar dan met minder opdrachten en meer Mollen. Het is echt een tv-programma waarin praten belangrijk is, en vooral keihard liegen, ‘moorden’ en verbannen. Met altijd een beroemde cast, waardoor je de BN’ers (of iets minder bekende Nederlanders die tijd hadden) iets beter kunt leren kennen. En als ze de Verraders zijn, ook nog van een heel andere kant, zoals we eerder hebben gezien bij Stefano Keizer. Er is trouwens ook een Halloween-versie van, maar die was beduidend minder sterk, al verdienen de makers wel punten voor het doorvoeren van horrorelementen en -aankleding

The Blacklist The Blacklist is geen Nederlandse productie, maar het is wel een enorm sterke serie waarin moord en doodslag niet ongewoon is. Het tiende seizoen is dit jaar op Videoland verschenen. Elke aflevering van het programma zet een bepaalde crimineel in het spotlight en Raymond Reddington moet zorgen dat hij of zij wordt opgepakt. Al is er in het achtste seizoen wel iets gebeurd waardoor het 9e en 10e net even anders lopen…. Alle tien seizoenen staan nu op Videoland.

Wu-Tang: An American Saga Het begon als het plan om een supergroep te vormen van jonge, zwarte mannen in New York, middenin een tijd die enorm zwaar was, vooral qua drugscriminaliteit. Uiteindelijk werd het de grootste rapgroep ter wereld: Wu-Tang. In deze biografie wordt in drie seizoenen meer verteld over hoe het allemaal tot stand is gekomen, maar ook de problemen die de mannen tegenkwamen.

Kees vliegt uit Kees is bekend van onder andere De Wereld Draait Door en hij is geen makkelijk figuur. Dat komt vooral omdat hij een autistische stoornis heeft. Echter heeft zijn familie zo’n wereld om hem heen gecreëerd dat hij er juist goed mee om kan gaan, en zij ook. Maar hij is 57: hoe gaat dat straks verder, als hij onafhankelijker wordt? Dat zie je in de docu Kees vliegt Uit, met Kees Momma en zijn familie erin.

Bollenjongens Bollenjongens is een hilarische docu waarin we meer te zien krijgen van hoe het eraan toegaat in de Bollenstreek. Het is voor sommigen een soort trip down memory lane, want veel mensen hebben toen ze jonger waren wel gebollenpeld, maar het laat ook zien dat het een veel complexere wereld is dan je misschien zou denken. En natuurlijk mooie plaatjes van die prachtige bollenvelden.

Mocro Maffia: Tatta Mocro Maffia was een gouden serie op Videoland en als je die niet hebt gezien, dan moet je dat zeker doen. Daarna kun je meteen door met Tatta, de spin-off die om het personage Tatta draait. Hij heeft net nogal ruzie gehad met Paus en hij moet vluchten, maar daar wordt door zijn vijanden een stokje voor gestoken en er zit nog maar een ding op voor de crimineel: Paus terugpakken.

De Jacht op de Jaguar In deze documentaire gaat Humberto Tan naar de Surinaamse jungle om nog eens over te doen wat hij in het Perfecte Plaatje heeft geleerd: foto’s maken. Lukt het hem om die prachtige koning van de jungle op de foto te zetten: de jaguar? En dat niet alleen, hoe zit het met de jagers die deze katachtigen als perfecte prooi zien? Deze docu gaat zeker niet alleen om mooie foto’s maken, maar ook over hoe wij met de natuur omgaan.

History of the Sitcom Het is geen serie uit 2023, maar hij staat wel sinds dit jaar op Videoland en is heel leuk om te zien: je komt er geheid een sitcom in tegen die je was vergeten. De docu focust elke aflevering weer op een andere tak van sport en het gaat vooral over taboes doorbreken, maar ook racisme. Een interessante reeks waarin veel verschillende mensen en series aan bod komen.

Een Moord kost Meer Levens Het is een indringende serie die doet denken aan Dahmer, maar dat eigenlijk totaal niet is. Hoe ga je ermee om als zoon, dat je vader een moordenaar is? We volgen in deze reeks Paul, die zich moet afvragen of hij altijd al een moordenaar in hem had, en wat zijn rol is in de wereld. Een enorm schrijnend verhaal dat door Peter R De Vries zeer goed is opgetekend.