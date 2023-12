Pareltjes van 2023 - deze Discovery+-series moet je gezien hebben

Er komt elke maand zoveel uit op streamingdiensten, dat je het amper kunt bijbenen. Zonde, want zo mis je misschien iets wat helemaal bij je past. Met de kerstdagen voor de deur hopen we dat je wat tijd hebt om wat pareltjes van 2023 op de streamingdiensten te kijken. Elke dag raden we je de parels aan van een andere streamingdienst en vandaag is Discovery+ aan de beurt. Deze series (en een paar films) uit 2023 op Discovery+ moet je zeker kijken. Ghost Adventures Of je nu meer wil horen over ‘true nightmares’ of ‘devil island’, Discovery+ heeft Ghost Adventures als eigen serie waarin men gaat onderzoeken of het op bepaalde plekken inderdaad spookt. De een vindt het spannend, de ander vindt het teveel in scène gezet: we dagen je uit om dat vooral zelf uit te vogelen.

The Man Who Played With Fire We houden nu eenmaal heel veel van true crime en daarom moeten we The Man Who Played with Fire aanraden. Deze serie draait om een onopgeloste moord in Zweden, op niemand minder dan de Zweedse premier Palme in 1986. Het is een enorm geheimzinnig geheel waar dus nog nooit iemand uiteindelijk voor heeft geboet.

Kim vs Kanye: The Divorce Het is niet classy, het is ook eigenlijk helemaal niet leuk, maar het is wel interessant omdat de twee mensen waarom het gaat nu eenmaal allebei zo toonaangevend zijn. Kim Kardashian en Kanye West: je kunt van ze vinden wat je wil, maar invloed op flinke groepen mensen hebben ze zeker. En dat had hun scheiding dus ook. In deze serie worden hun beide levens opgetekend en daarin komen wat bijzondere wetenswaardigheden voorbij.

Downey’s Dream Cars Als je een hele vloot klassieke auto’s hebt, dan wil je natuurlijk dat die klaar zijn voor de toekomst. In deze serie gaat Robert Downey Jr. met zijn auto’s op pad om er meer over te weten te komen en ze beter te maken. Geniet van de mooie vormen, het gebrom en de charmante autoliefhebbers die allemaal aan het woord komen.

How do they do it? We vinden How it’s Made al geweldig en dit is een soort Nederlandse versie ervan. Hierin gaan Joep en Tim op pad om van allerlei verschillende producten te bekijken wat voor een wereld er zoal achter schuilgaat. Erg interessant, maar helaas wat ondergesneeuwd door andere Nederlandse series, zoals Eating with my Enemy, De Frogers Happy Campers en Louisa & Rowan (laten we ook Daten op het Kamp niet vergeten), maar dat zijn geen series die we aanraden. How do they do it, zeker wel.

Schiebiza In Schiedam zit de bekende tattoo-shop Stay Classy en daar komen mensen binnen die om wat voor reden dan ook iets op hun lijf willen vereeuwigen. Welke verhalen zitten er achter die plakplaatjes? Helaas zijn het wel heel korte afleveringen: 4 stuks van 7 minuten.

De Haven van Rotterdam De Rotterdamse haven is niet bepaald dagelijks in het nieuws, maar dat zou best wat meer mogen zijn. Er gebeuren namelijk heel veel belangrijke zaken in de haven. Gelukkig is er een serie die De Haven van Rotterdam heet en waarin we meer leren over de beroepen en het dagelijkse reilen en zeilen in deze belangrijke ‘mond’ van Europa.

Discovery+ in 2024 We hopen dat Discovery+ in 2024 ook wat meer andere soorten content op het platform zet, zoals kook- en eetprogramma’s. We zouden graag zien dat bijvoorbeeld Ciao House naar het platform komt. Het is een beetje zoals Expeditie Robinson, maar in tegenstelling tot op een houtje bijten moeten de deelnemers van deze show juist de sterren van de hemel koken. Ze strijden met zijn tienen in één villa om de roem, terwijl ze Italiaanse gerechten koken. Heel tof, maar helaas in andere landen wel op de streamingdienst te zien, maar hier niet. Aan de andere kant zal Discovery binnenkort opgaan in HBO Max en is het sowieso de vraag welke invloed dat heeft op de content op het platform.