10 goede films op streamingdiensten voor deze druilerige zomer

Het is niet in alle opzichten de zomer die we hadden gehoopt. Het weer valt vaak tegen, waardoor festivals worden afgezegd, verplaatst en meer. Ook zouden we liever vaker in het zonnetje in de tuin werken dan nu mogelijk is. Gelukkig schijnt het beter te worden, maar mochten er toch nog veel druilerige dagen zijn (of je er gewoon zin in hebben), dan zijn hier 10 fijne filmreleases op streamingdiensten van deze zomer.

1. Mad Max: Fury Road (HBO Max) Ook al heb je hem al gezien, het epische Mad Max met de muziek van Junkie XL is genieten. De aardse geluiden, de bombastische actie en dan natuurlijk die geweldige en ietwat vreemde rol van Tom Hardy maken de bijzondere setting van deze film helemaal compleet.



2. Guardians of the Galaxy Vol 3 (Disney+) Guardians of the Galaxy Vol 3 staat sinds deze week op Disney+ en zoals je eerder bij ons hebt kunnen lezen is dat een must see. Al is het maar om te zien hoe het de Guardians op hun laatste avontuur in deze samenstelling vergaat. Het is niet alleen een grappig verhaal vol actie, het is ook vrij emotioneel, dus een doosje tissues is geen overbodige luxe.



3. Nimona (Netflix) Zin in een animatiefilm? De beste animatiefilm dit dit jaar op Netflix is verschenen, dat is Nimona. Het draait om een ridder in een soort futuristische middeleeuwen en hij komt een tiener tegen die in allerlei gedaanten kan veranderen. Dat die tiener ook nog eens heel eigenwijs is, maakt het avontuur helemaal af.

4. Druk (Videoland) Wat als je altijd een beetje aangeschoten was? In de Scandinavische film zoekt een man het uit, samen met zijn vrienden. Dat hij leraar is op een middelbare school helpt niet bij zijn intoxicatie. Kan hij de verslaving de baas blijven, en werkt het experiment? Een enorm interessante film met een geweldige hoofdrol van Mads Mikkelsen.



5. They Cloned Tyrone (Netflix) Het is een vreemde film waarin enorm wordt gespeeld met het tijdsbeeld, maar dat draagt alleen maar bij aan het plezier. In They Closed Tyrone komen een dealer, een pooier en een prostituee erachter dat iemand wordt gekloond. Terwijl niemand het in de gaten heeft, doen zij onderzoek naar dit fenomeen. Of nou ja, niemand…?



6. 12 Angry Men (Amazon Prime Video) Hij is oud, hij is zwart-wit, maar het is klassieker die je gezien moet hebben. Bovendien zal je merken dat zo'n oude film snel went, zeker omdat dit een icoon is met geweldig dialoog, geweldige personages en vooral een verhaal dat je van begin tot eind boeit. Het verhaal draait om een jury in een Amerikaanse rechtszaak waarbij alle juryleden het eens zijn, behalve een. En dan begint het…



7. Puss in Boots: The Last Wish (SkyShowtime) We hebben al een animatiefilm aangeraden, maar we doen dat gewoon dunnetjes over. Puss in Boots is leuk omdat het hoofdpersonage toch erg charmant is. De door Antonio Banderas ingesproken kat is een held, maar moet in deze film even door het een en ander heen dat niet zo heldhaftig is. Een charmant verhaal waar je met het hele gezin van kunt genieten.



8. Imagine Dragons: Live in Las Vegas (Disney+) We willen ook graag iets aanraden wat met muziek te maken heeft, en dat is sowieso de documentairereeks van Ed Sheeran op Disney+, maar omdat die al wat ouder is en ook wel veel gepraat bevat, gaan we toch voor het net gelanceerde Imagine Dragons: Live in Las Vegas. Even lekker naar een concert kijken, dat kan heel fijn zijn om lekker in de achtergrond te doen (of, als je fan bent, keihard in de voorgrond natuurlijk).



9. The Father (HBO Max) Wil je liever wat zwaarders, dan is The Father met Anthony Hopkins een aanrader. Het gaat over een vader die 80 jaar is, in Londen woont en denkt dat hij het allemaal wel redt. Zijn dochter denkt daar anders over; zij wil dat hij een goede verpleegkundige om zich heen heeft, zeker als zij naar Frankrijk emigreert.



10. Kanarie (Videoland) Een heerlijk uit de pas lopende film is Kanarie. De Zuid-Afrikaanse vertelling over een jongen die fan is van new wave-muziek en het leger in moet, is hilarisch. Boy George is helemaal zijn ding en hij gaat dan ook bij het legerkoor, de Kanaries. Dat hij daar een levensles krijgt die hij nooit had verwacht, komt even goed binnen.