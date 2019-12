De 10 beste films van de jaren 10

Met het einde van de jaren tien in zicht is het tijd om een lijst samen te stellen van de beste films van de afgelopen tien jaar. Geen makkelijke opgave, want er zijn veel films om uit te kiezen! Toch is het gelukt. Bekijk hier onze lijst van de tien beste films van de jaren tien. Gone Girl (2014) Het is nooit makkelijk om een succesvol boek te verfilmen en liefhebbers niet teleur te stellen, maar de verfilming van Gillian Flynn’s thriller was allesbehalve een teleurstelling. Gone Girl vertelt het verhaal over het huwelijk tussen Nick Dunn (Ben Affleck) en Amy Dunn (Rosamund Pike), dat na vijf jaar huwelijk scheuren begint te vertonen. Op hun vijfde huwelijksjubileum komt Nick erachter dat zijn vrouw is verdwenen. Na verschillende onderzoeken acht de politie en de media Nick schuldig. De realiteit blijkt echter heel anders te zijn. De film is goed geschreven en houdt zich grotendeels aan wat er in het boek staat. De cast levert briljante acteerprestaties, waarin met name Rosamund Pike de show steelt. De Britse actrice vertolkt haar rol als psychopaat perfect en weet de kijkers als geen ander voor de gek te houden.

12 Years A Slave (2013) 12 Years a Slave vertelt het waargebeurde verhaal van Solomon Northup, die in 1841 als vrij man in New York woont waar de slavernij is afgeschaft. De man verdient de kost voor zijn gezin als vioolspeler en leidt een doorsnee bestaan, waardoor je als kijker meteen dichtbij komt. Solomon wordt echter abrupt ontvoerd en zijn documenten worden afgepakt. Vervolgens wordt hij verkocht als slaaf in het zuiden, waar hij jarenlang wreed behandeld wordt en als slaaf door het leven gaat. Wat 12 Years a Slave zo krachtig maakt, is dat regisseur Steve McQueen het verhaal niet aandikt en melodramatisch maakt, de realiteit was namelijk al dramatisch genoeg. Zelfs de slechteriken zijn geen stereotypen en hebben meerdere lagen, waardoor je aan het einde van de film het verhaal niet kunt loslaten. Het is geen wonder dat de film drie Oscars won, waaronder de Oscar voor Beste Film.

Mad Max: Fury Road (2015) Na een pauze van 30 jaar kwam regisseur George Miller in 2015 terug met de franchise Mad Max, wat resulteerde in één van de beste actiefilms aller tijden; Mad Max: Fury Road. De film heeft een geheel nieuwe cast, waaronder Charlize Theron in de rol van Furiosa en Tom Hardy in de rol van ‘Mad’ Max Rockatansky. Max, die in het post apocalyptische Australische woestijnlandschap een eenzaam leven leidt, wordt gevangen genomen door de tiran Immortan Joe en gebruikt als bloeddonor. Wat volgt is een spectaculaire achtervolging vol actie, die de hele film verder gaat. Mad Max: Fury Road is zo’n goede actiefilm, omdat het pure actie is, maar het verhaal of details hier niet voor opoffert. Daarnaast zien we spectaculaire stunts en maakt het weinig gebruik van CGI.

Bridesmaids (2011) Heel lang bleven vrouwen op de achtergrond in komedies. Hollywood zet ze vaak neer als braaf en humorloos. De film Bridesmaids van regisseur Judd Apatow bewees in 2011 het tegendeel. Kristen Wiig, die ook het script schreef voor de film, speelt Annie; een dertiger wiens leven een puinhoop is. Ze is platzak en heeft geen hoop meer in de liefde. Wanneer haar beste vriendin vraagt of ze de Maid of Honor wil worden op haar bruiloft, zegt ze natuurlijk ja. Echter komen hier nog vier totaal verschillende bruidsmeisjes bij en ontstaat er een rivaliteit tussen Annie en de ogenschijnlijk perfecte Helen. Vervolgens gaan alle plannen mis en zien we hilarische taferelen en situaties die in films meestal alleen zijn weggelegd voor mannen. Zowel vrouwen als mannen liggen kapot om de humor uit Bridesmaids en het is daarom ook een van de beste komedies van de afgelopen jaren.

Hereditary (2018) Hereditary vermijdt de gemakzuchtige jump scares en andere clichés die je keer op keer ziet in horrorfilms en die we inmiddels wel zat zijn. Regisseur Ari Aster weet in zijn debuut de kijker de stuipen op het lijf te jagen, nog lang nadat de film is afgelopen. Toni Collette speelt een Annie, een vrouw die rouwt om de dood van haar moeder waarmee ze een moeilijke relatie had. In de film gebeuren er vreemde en angstaanjagende dingen in het afgelegen huis waar Annie en haar gezin wonen. De film zit vol kleine details die je niet altijd meteen ziet, maar die je wel blijven achtervolgen. Veel fans en critici verklaren Hereditary als de engste film aller tijden. Daarom zal de film ongetwijfeld nog lang populair blijven en is het dus absoluut één van de beste films van dit decennium.

Harry Potter & the Deathly Hallows: Part 2 (2011) 2011 betekende het einde van een tijdperk voor Harry Potter fans. De achtste en laatste film Harry Potter & the Deathly Hallows: Part 2 was een perfecte afsluiter waarin alles op zijn plek viel. Hoewel J.K. Rowling ons nu nog meer laat genieten van het Harry Potter universum met de nieuwe Fantastic Beasts serie, gaat er toch niets boven het origineel.

The Grand Budapest Hotel (2014) The Grand Budapest Hotel vertelt het verhaal van een schrijver die verblijft in het gelijknamige hotel, op zoek naar inspiratie. Hij ontmoet de eigenaar die hem vertelt over zijn jeugd waarin hij als piccolo werkte en een vriendschappelijke band had met toezichthouder en conciërge Monsieur Gustave H, die briljant vertolkt wordt door Ralph Fiennes. De film neemt je mee in een verhaal over de diefstal en opsporing van een schilderij van onschatbare waarde en de strijd om een familiefortuin. Regisseur Wes Anderson heeft een unieke stijl en houdt van gedetailleerde art direction en theatraliteit. The Grand Budapest Hotel is één van zijn meesterwerken waar zijn stijl perfect wordt toegepast. Een film als geen ander die zeker thuis hoort bij de beste tien van het decennium.



The Social Network (2010) In oktober 2003 werkt Harvard student Mark Zuckerberg in zijn studentenkamer aan een nieuw idee. Dat idee zou al snel een wereldwijd sociaal netwerk worden en de manier waarop we communiceren voor altijd veranderen. Zes jaar na dit idee was Mark Zuckerberg de jongste miljardair ooit, maar dit kwam niet zonder slag of stoot. Regisseur David Fincher, die ook in deze lijst staat met Gone Girl, laat in de film zien dat je geen 500 miljoen vrienden maakt zonder ook vijanden te maken.

Bohemian Rhapsody (2018) Hoewel veel recensenten kritiek hadden op de biografische film van de Britse band, dacht het Nederlandse bioscooppubliek daar totaal anders over. Bohemian Rhapsody staat namelijk op de tweede plek in de ranglijst met films die het meeste geld opbrachten in Nederlandse bioscoop. Bij de film waren Queen muzikanten Brian May en Roger Taylor nauw betrokken. De film is briljant gecast en Rami Malek won terecht de Oscar voor Beste Acteur.



Inception (2010) Christopher Nolan kennen veel mensen vooral van de Batman films, maar Inception is een van zijn beste werken. In Inception staan vijf bedrijfsspionnen centraal, die ideeën en bedrijfsgeheimen stelen terwijl mensen slapen. Nolan neemt de kijker mee door een multidimensionaal droomdoolhof waar alles met elkaar is verbonden.