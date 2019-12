De jaren tien in cijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft aan de hand van 15 indicatoren de afgelopen tien jaar in kaart gebracht. Hoe staat de economie en de samenleving er nu voor en wat heeft de jaren tien ons eigenlijk gebracht?

De economie

De wereldwijde kredietcrisis die eind jaren nul begon had een grote invloed op de jaren tien. De economie kromp sterk, de woningmarkt haperde en ook de arbeidsdeelname liep terug. Lange tijd bleef de economie schommelen, maar in de tweede helft van de jaren tien groeide de economie weer. Aan het einde van het decennium zijn we welvarender dan aan het begin, maar toch groeide de arbeidsparticipatie niet aanzienlijk. Het aantal zzp'ers nam wel flink toe, met 11 procent. Daarnaast geven steeds meer werknemers aan dat ze kampen met burn-outklachten. Jonge vrouwen van 25 tot 35 jaar geven dit het meest aan, maar in alle leeftijdscategorieën is er bij zowel mannen als vrouwen sprake van toename.

Interneteconomie

In dit decennium werd er ook meer aandacht besteed aan de interneteconomie. Inmiddels is het internet, social media en de smartphone niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en is onze economie er behoorlijk afhankelijk van geworden. 97 procent van de Nederlandse bevolking heeft toegang tot internet en mensen shoppen massaal online (79 procent), wat te merken is in de winkelstraten die steeds minder druk worden.

Bevolking

De Nederlandse bevolking groeide de afgelopen tien jaar van 16,6 miljoen naar 17,3 miljoen mensen. Het grootste deel, ruim 432.000, kwam voort uit migratie. Het aantal ouderen neemt ook toe; in 2010 was 15 procent van de bevolking 65-plusser, in 2019 is dit al 19 procent.

In de jaren tien is het aantal mensen dat naar de kerk gaat sterk afgenomen. 53 procent van de Nederlanders ervaart geen religieuze betrokkenheid, wat een stijging is van 8 procent ten opzichte van tien jaar geleden. Met name onder de Rooms-Katholieken en Nederlands-Hervormden nam de aanhang af.



Elektrische auto’s en het klimaat

Het aantal elektrische auto’s in Nederland is ontzettend veel gegroeid. Toen het CBS in januari 2014 begon met meten waren het er 4,600. In januari 2019 is dit vertienvoudigt en zijn het er maar liefst 44.700.

Volgens het Nederlands Klimaatakkoord moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 49 procent lager zijn dan in 1990. Hoewel de uitstoot nog te hoog blijft, is het wel gezakt met 15 procent. Eind jaren twintig zullen we zien of we dit doel hebben behaald.