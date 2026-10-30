Met Halloween voor de deur is het niet heel gek dat er flink wat bloederig materiaal op streamingdiensten wordt toegevoegd. Maar ook mensen die zich thuis voelen in de keuken zijn deze week op het juiste adres op plekken als Amazon Prime Video , Netflix, SkyShowtime en Apple TV.

Tony (Amazon Prime Video)

De jeugd van wijlen kok en presentator Anthony Bourdain staat centraal in de biopic Tony, die vanaf nu op Amazon Prime Video te zien is. In deze indrukwekkende en tegelijk speelse film zien we hoe Anthony in de jaren zeventig naar Provincetown afreist om de vrouw van zijn dromen voor zich te winnen. Het loopt allemaal wat stroever dan verwacht, en om rond te komen begint hij een baantje in een chaotische keuken, waar de chef-kok José (gespeeld door Antonio Banderas) hem onder zijn hoede neemt. Dit fijne coming-of-age verhaal heeft de lachers op zijn hand, maar weet tegelijkertijd op momenten ook te ontroeren.

Minimum Wage seizoen 1 (Netflix)

Niet alleen Tony draait om werken in de keuken, want op Netflix staat nu ook het eerste seizoen van Minimum Wage. Hierin volgen we een groep tieners die probeert een lokale pizzeria te runnen, terwijl ook de baas hun op hun hielen zit en ze ook genoeg kopzorgen door school hebben. En dat alles terwijl ze minimumloon verdienen.

Dexter: Resurrection seizoen 2 (SkyShowtime)

De hitserie Dexter, over de gelijknamige seriemoordenaar die geweldig wordt neergezet door Michael C. Hall, blijft maar terugkeren. Na de acht seizoenen van de oorspronkelijke serie en de miniserie New Blood zijn we inmiddels ook aangekomen bij het tweede seizoen van vervolgserie Dexter: Resurrection, dat deze zaterdag van start gaat op SkyShowtime . In het eerste seizoen zagen we nog hoe Dexter ontwaakte van zijn coma en naar New York afreisde om zijn zoon te vinden. In het tweede seizoen kampt hij met twee moordende rivalen, maar Dexter zou Dexter niet zijn als hij probeert korte metten te maken met zijn concurrentie.

Nocture seizoen 1 (Apple TV)

Apple TV heeft deze week een nieuwe serie voor ons in petto: Nocture, dat draait om de voormalige militair Jonah Lynn (Liev Schreiber), die de grote stad achter zich laat en een ontspannen leventje in een dorp probeert op te bouwen. Natuurlijk loopt het allemaal even anders, want hij krijgt het aan de stok met een seriemoordenaar die het op zijn familie heeft gemunt. Samen met zijn pleegdochter – toevallig ook een FBI-agente – probeert hij de moordenaar op te sporen.

Ali G: Who Iz I? (Amazon Prime Video)

De nieuwe film rondom Ali G – het hilarische typetje van Sacha Baron Cohen – draait niet alleen in de bioscoop, maar staat ook meteen op Amazon Prime Video . Het leven van Ali G komt op zijn kop te staan wanneer hij er achter komt dat zijn geliefde Julie zwanger is. Er moet dus geld verdiend worden, en daarvoor reist hij af naar de Verenigde Staten. Zoals we gewend zijn van de personages van Cohen biedt de film een unieke mix van hilarische scènes en situaties met nietsvermoedende mensen die zichzelf te kakken zetten.