Waarom stopt SkyShowtime?

De belangrijkste reden is financieel. SkyShowtime boekte in 2024 een omzet van 275,1 miljoen euro, maar had een operationeel verlies van 543,7 miljoen euro. Een jaar eerder was het verlies met ongeveer 562 miljoen euro zelfs nog groter. Die cijfers gaan over alle Europese landen samen, dus niet alleen over Nederland. De dienst groeide wel naar bijna 10 miljoen abonnees in ruim twintig landen, maar dat was niet genoeg om de enorme kosten van een internationale streamingdienst terug te verdienen.

In september startten Comcast en Skydance al een strategische evaluatie, waarbij ook sluiting nadrukkelijk werd overwogen. Die uitkomst is nu bevestigd. Het bestuur liet medewerkers weten dat de streamingmarkt sinds de lancering sterk is veranderd en dat het voor regionale spelers als SkyShowtime steeds moeilijker wordt om genoeg schaal te bereiken. Topman Monty Sarhan vertrekt. Financieel directeur Mark Neil zou de afbouw gaan begeleiden.

De samenstelling van de eigenaren speelt ook mee. Paramount nam in oktober Warner Bros. Discovery over en heet sindsdien Skydance. Daarmee vallen Paramount+ en HBO Max nu onder één bedrijf. Comcast bereidt intussen een afsplitsing van NBCUniversal en Sky voor. De twee bedrijven die SkyShowtime ooit samen opzetten, hebben het platform dus allebei niet meer nodig.

Het probleem van SkyShowtime is ook het probleem van de hele streamingmarkt. Concurrenten introduceerden goedkopere abonnementen met reclame, verhoogden hun prijzen en investeerden miljarden in exclusieve producties. Tegelijk zijn consumenten kritischer geworden op het aantal abonnementen dat ze maandelijks betalen. Wie een serie heeft uitgekeken, zegt vaker op om tijdelijk naar een andere dienst te gaan. Voor een relatief kleine speler die vooral leunt op content van anderen, is het dan bijna onmogelijk om klanten lang vast te houden.

Wat gebeurt er met je abonnement en je levenslange korting?

Voorlopig verandert er niets. SkyShowtime werkt gewoon door en je kunt nog steeds een nieuw abonnement afsluiten. Een exacte sluitingsdatum is nog niet bekend, maar die ligt pas eind 2027. Je hoeft je abonnement dus niet nu op te zeggen, en je hebt ruim de tijd om lopende series af te kijken. Wel zegt het bestuur niet toe dat prijzen en aanbod tot die tijd hetzelfde blijven.

Vooral voor abonnees met levenslange korting is het opletten. Bij de lancering in Nederland kregen vroege abonnees levenslang 50 procent korting: zij betaalden €3,49 in plaats van €6,99 per maand. SkyShowtime heeft die actie later nog een paar keer herhaald. Er hoort wel een belangrijke voorwaarde bij: de korting geldt alleen zolang je onafgebroken abonnee blijft. Wie tussendoor opzegt, verliest de korting voorgoed. Opzeggen en later opnieuw beginnen is voor deze groep dus geen goed idee. SkyShowtime heeft nog niet gezegd wat er bij de sluiting met de korting gebeurt. Een kortingsregeling als deze gaat in elk geval niet vanzelf over naar een andere streamingdienst.

Een grote groep Nederlandse kijkers heeft SkyShowtime via Ziggo. Sinds 2023 vervangt de dienst het vroegere Movies & Series-pakket voor ongeveer een miljoen Ziggo-klanten. SkyShowtime zit standaard in TV Max, is gratis voor wie Vodafone en Ziggo combineert, en is ook los bij Ziggo te bestellen. Ziggo heeft nog niet gezegd wat er met dat aanbod gebeurt als SkyShowtime stopt, en ook niet of er een vervangend pakket komt. Ziggo-klanten doen er goed aan om berichten van hun provider in de gaten te houden.

Verhuizen Yellowstone en Dexter naar HBO Max?

Misschien nog interessanter dan de abonnementen is de vraag wat er met het aanbod gebeurt. In Nederland is SkyShowtime de thuisbasis van bekende titels uit de wereld van Yellowstone, Dexter, Star Trek en Landman, aangevuld met films van onder meer Paramount Pictures, Universal Pictures, DreamWorks en Nickelodeon. Dat de dienst verdwijnt, betekent niet dat al die titels ook uit Nederland verdwijnen.

HBO Max ligt voor de hand. Skydance bezit nu zowel Paramount als Warner Bros. Discovery en wil Paramount+ en HBO Max samenvoegen. Producties van Paramount, zoals Yellowstone, de spin-offs en Dexter, kunnen daardoor logisch bij HBO Max terechtkomen. Er is wel een belangrijk voorbehoud. SkyShowtime was een samenwerking tussen Paramount en Comcast, en een groot deel van het aanbod komt van Universal en andere studio's van Comcast. Die titels gaan niet zomaar naar een dienst van de concurrent. Daarvoor zijn nieuwe licentieafspraken nodig, en ze kunnen net zo goed bij een andere aanbieder belanden.

Een overstap naar HBO Max is dus nog niet officieel bevestigd. Het is ook onbekend of SkyShowtime-abonnees een overstapaanbod krijgen of straks gewoon de volledige prijs betalen. Ook over je kijkgeschiedenis en profielen is niets bekend.

Wordt streamen hierdoor goedkoper of juist duurder?

Op het eerste gezicht lijkt het verdwijnen van SkyShowtime goed nieuws. Minder losse diensten kan betekenen dat je niet meer voor elke film of serie een apart abonnement nodig hebt. Als een deel van het aanbod naar HBO Max gaat, staat daar straks een grotere catalogus onder één dak.

Dat maakt streamen alleen niet automatisch goedkoper. Met minder concurrentie hebben consumenten minder alternatieven, en dat geeft de overgebleven partijen ruimte om hun prijzen te verhogen. Grote mediabedrijven kunnen hun sterkere positie ook gebruiken om duurdere abonnementen of nieuwe abonnementsvormen in te voeren. SkyShowtime staat bovendien niet alleen: Viaplay verdween eerder dit jaar ook als zelfstandige dienst , nadat DPG Media de Nederlandse tak overnam en onderbracht bij Videoland.

De streamingmarkt lijkt zo terug te bewegen naar iets wat op traditionele televisie lijkt. Een paar grote mediabedrijven verzamelen steeds meer content op een klein aantal platforms. Het verschil is dat je nog steeds zelf bepaalt wanneer je kijkt. Waar je favoriete serie staat, en wat je daarvoor betaalt, bepaal je steeds minder zelf. Voor Nederlandse kijkers betekent het einde van SkyShowtime dus mogelijk minder apps op de televisie, maar niet per se een lagere rekening.

Veelgestelde vragen over het stoppen van SkyShowtime

Wanneer stopt SkyShowtime in Nederland?

Volgens de huidige berichtgeving stopt SkyShowtime eind 2027 in Nederland. Een exacte sluitingsdatum is nog niet bekendgemaakt.

Kan ik SkyShowtime voorlopig blijven gebruiken?

Ja. De streamingdienst blijft voorlopig beschikbaar voor bestaande abonnees en biedt ook nog nieuwe abonnementen aan.

Gaat mijn SkyShowtime-abonnement automatisch naar HBO Max?

Dat is niet bekend. Er is nog geen officiële bevestiging dat bestaande abonnementen worden overgezet naar HBO Max.

Wat gebeurt er met mijn levenslange korting bij SkyShowtime?

Daarover bestaat nog geen duidelijkheid. De kortingsregeling geldt onder de bestaande abonnementsvoorwaarden en wordt niet vanzelfsprekend overgenomen door een andere aanbieder.

Waar kan ik straks Yellowstone en Dexter kijken?

Dat is nog niet definitief bekend. HBO Max is een mogelijke bestemming voor een deel van het aanbod, maar de rechten op individuele films en series kunnen verschillen.