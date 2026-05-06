SkyShowtime heeft de officiële trailer vrijgegeven van Dutton Ranch, de nieuwe spin-off uit het Yellowstone-universum. We schreven eerder al over de aankondiging van de serie - nu is er eindelijk beeldmateriaal dat laat zien wat we kunnen verwachten van Kelly Reilly en Cole Hauser in hun nieuwe omgeving.

Yellowstone is ver weg

Beth Dutton en Rip Wheeler zijn niet langer op de vertrouwde grond van Montana. In de trailer zien we het duo in Zuid-Texas, waar ze proberen een nieuw leven op te bouwen ver weg van alles wat hen op Yellowstone definieerde. Maar rust is er niet. Een meedogenloze rivaliserende ranch gaat tot het uiterste om zijn imperium te beschermen, en Beth en Rip worden opnieuw in een strijd gegooid die ze niet zelf hebben gezocht.

De toon van de trailer is herkenbaar voor fans van Yellowstone: dreigende stiltes, harde confrontaties en de onmiskenbare chemie tussen Reilly en Hauser. Maar de setting is nadrukkelijk anders. Texas heeft zijn eigen regels, eigen loyaliteiten en een eigen soort meedogenloosheid. Familiebanden blijken allesbepalend, vergeving is van korte duur en de prijs van overleven kan je ziel kosten - zo luidt de belofte van het eerste seizoen.

Sterke cast rondom de twee hoofdrolspelers

Naast Reilly en Hauser is de cast indrukwekkend uitgebreid. Academy Award-genomineerden Ed Harris en Annette Bening voegen zich bij de serie, samen met Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca en Natalie Alyn Lind. Dat is een opvallende keuze: Harris en Bening zijn geen typische gezichten in het western-genre, wat de verwachting wekt dat Dutton Ranch meer drama dan actie zal ademen.

De serie is gecreëerd door showrunner Chad Feehan en gebaseerd op personages van Taylor Sheridan en John Linson. Sheridan, de man achter Yellowstone, Landman, Lioness en Tulsa King, is betrokken als uitvoerend producent. De regie is verdeeld over meerdere namen, waaronder Christina Alexandra Voros die de eerste afleveringen én de seizoensfinale voor haar rekening neemt.

