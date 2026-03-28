Kelly Reilly en Cole Hauser keren terug als het meest explosieve stel van televisie - maar dit keer in Texas.

SkyShowtime heeft aangekondigd dat Dutton Ranch, de nieuwste serie in het Yellowstone-universum , vanaf 22 mei exclusief te zien is op het platform. Fans van Beth Dutton en Rip Wheeler hoeven dus niet lang meer te wachten.

Nieuw hoofdstuk, nieuwe staat

Dutton Ranch speelt zich af ver weg van de vertrouwde vlaktes van Montana. Beth en Rip proberen in Texas een toekomst op te bouwen - maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Ze worden geconfronteerd met een meedogenloze rivaliserende ranch die alles op alles zet om zijn imperium te beschermen. In Zuid-Texas zijn familiebanden allesbepalend, is vergeving van korte duur en kan de prijs van overleven je ziel kosten.

Het eerste seizoen telt negen afleveringen.

Stevig cast

Naast Reilly en Hauser is de cast indrukwekkend: Ed Harris en Annette Bening (beiden Academy Award-genomineerd) vervoegen de serie, samen met Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca en Natalie Alyn Lind.

De serie is gecreëerd door showrunner Chad Feehan en gebaseerd op personages van Taylor Sheridan - de man achter Yellowstone, Landman, Lioness en meer.

