Bekijk nu de nieuwe trailer van Yellowstone-spin-off 1923

Fan van Yellowstone? Dan heb je waarschijnlijk het eerste seizoen van 1923 gekeken. Dat vertelt wat er allemaal voorafging aan het cowboy-achtige bestaan van onze helden uit Yellowstone. Nu komt het tweede seizoen van 1923 eraan en daarin zien we onder andere Harrison Ford en Helen Mirren. Check nu de nieuwe trailer.

1923

We komen in de serie onder andere in aanraking met de drooglegging, de beginselen van de Great Depression en hoe de Duttons daarmee omgaan. Het tweede seizoen gaat over hoe zwaar de winter in die tijd kon zijn en hiervoor zijn Ford en Mirren wederom terug als Jacob en Cara. De omschrijving is: “Met barre omstandigheden en tegenstanders die de erfenis van Dutton dreigen te beëindigen, begint Spencer (Brandon Sklenar) aan een zware reis naar huis, in een race tegen de klok om zijn familie in Montana te redden. Ondertussen onderneemt Alexandra (Julia Schlaepfer) haar eigen schrijnende trans-Atlantische reis om Spencer te vinden en hun liefde terug te winnen.”

Het tweede -en laatste- seizoen van 1923 is vanaf 23 februari te zien.