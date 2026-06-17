De manier waarop we films kijken verandert al jaren. Streamingdiensten hebben consumenten gewend gemaakt aan volledige vrijheid: kijken wat je wilt, wanneer je wilt. Bioscopen draaien juist traditioneel om vaste tijden, vaste films en volle zalen. TheAnyThing probeert die twee werelden samen te brengen.

Vanaf september krijgt Utrecht een opvallend nieuw entertainmentconcept. Bij Pathé Utrecht Leidsche Rijn opent TheAnyThing drie privébioscopen waarin bezoekers zelf bepalen welke film wordt afgespeeld, hoe laat de voorstelling begint en zelfs hoe de zaal is ingesteld.

Je eigen bioscoop voor twee personen

Het concept is eenvoudig, maar onderscheidend. In plaats van een kaartje te kopen voor een bestaande voorstelling, reserveren bezoekers een complete privézaal voor twee personen.

Via de app van TheAnyThing kiezen bezoekers uit een bibliotheek van meer dan 2.000 films. Dat varieert van recente bioscoopfilms tot klassiekers, cultfavorieten en films die normaal gesproken niet meer op het grote doek te zien zijn.

Daar blijft het niet bij. Bezoekers kunnen tijdens de voorstelling ook zelf het volume, de verlichting en de temperatuur aanpassen. Zelfs het pauzeren van een film behoort tot de mogelijkheden.

Het resultaat is een bioscoopervaring die meer weg heeft van een luxe thuisbioscoop, maar dan met het scherm, geluid en comfort van een moderne bioscoopzaal.

Een antwoord op veranderend kijkgedrag

De komst van TheAnyThing past binnen een bredere ontwikkeling in de entertainmentwereld. Consumenten verwachten steeds vaker flexibiliteit en controle over hun ervaring.

Waar streamingdiensten volledig on-demand zijn geworden, bleef de traditionele bioscoop jarenlang grotendeels hetzelfde functioneren. Met een privébioscoopconcept probeert TheAnyThing die kloof te verkleinen.

Volgens oprichter Thomas van de Weerd groeit de behoefte aan meer persoonlijke en flexibele vormen van entertainment. Daarbij draait het niet alleen om film kijken, maar ook om de totale ervaring eromheen.

Voor koppels kan het een alternatief zijn voor een traditionele date night. Voor vrienden of families biedt het de mogelijkheid om favoriete films opnieuw op groot scherm te beleven zonder rekening te houden met andere bezoekers.

Utrecht als logische volgende stap

Voor TheAnyThing heeft de opening in Utrecht bovendien een bijzondere betekenis. Het oorspronkelijke idee ontstond acht jaar geleden tijdens een wandeling door de stad. Het eerste prototype werd zelfs ontwikkeld aan de Lange Nieuwstraat.

Sinds de officiële lancering in 2021 groeide het concept uit tot meerdere locaties verspreid over Nederland. Eerdere samenwerkingen met Pathé in Eindhoven en Den Haag lieten volgens het bedrijf zien dat er behoefte bestaat aan een meer gepersonaliseerde bioscoopervaring.

Met Utrecht Leidsche Rijn wordt daar nu een nieuwe locatie aan toegevoegd. Er komen drie zalen voor twee personen, die vanaf €49,- te boeken zijn via de app van TheAnyThing. Voorafgaand aan of tijdens de voorstelling kiezen gasten zelf snacks en drankjes uit het assortiment van de Pathé Shop.

De toekomst van entertainment?

De vraag is natuurlijk of dit soort concepten een niche blijft of een voorbode is van een bredere ontwikkeling binnen de bioscoopwereld.

Steeds meer vormen van entertainment worden immers persoonlijker. Muziek wordt samengesteld door algoritmes, streamingdiensten presenteren gepersonaliseerde aanbevelingen en ook evenementen richten zich vaker op kleinere, exclusievere ervaringen.

TheAnyThing lijkt diezelfde filosofie nu naar de bioscoop te brengen. Niet langer kijken wat er draait, maar zelf bepalen wat de perfecte filmavond wordt.

Of dat de toekomst van bioscoopbezoek is, zal moeten blijken. Maar dat de traditionele bioscoopervaring onder druk staat van nieuwe verwachtingen, is inmiddels duidelijk.