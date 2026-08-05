De filmwereld schudt op zijn grondvesten door de komst van Spider-Man: Brand New Day, dat gigantische bezoekerscijfers scoort in de bioscoop (en goede reviews). Je zou bijna denken dat daar geen film meer tegenop kan, maar eind dit jaar staan er nog wel een paar dingen te gebeuren. Maar ook voor die tijd heb je genoeg reden om naar de bioscoop te gaan.

The End of Oak Street

Het lijkt een soort horror, het lijkt een soort A Quiet Place, maar The End of Oak Street is een heel op zichzelf staand genre. Eentje waarin een straat ineens in een andere tijd lijkt te verkeren: eentje waarin er dinosaurussen door de straat komen rennen. De film is geproduceert door J.J. Abrams en de zeer getalenteerde Anne Hathaway en Ewan McGregor zijn erin te zien.

In de bios vanaf: 14 augustus

Coyote vs. Acme

Het concept van deze film blijft briljant: Wile E. Coyote die het ditmaal niet zozeer opneemt tegen Roadrunner, maar wel tegen ACME. Het blijft het maar slecht functionerende vallen en TNT geven en dat is wel eens klaar. Een bijzonder rechtbankdrama dat deels 'getekend' is en deels geacteerd. Kom maar door met die Who Framed Roger Rabbit-vibes. En met John Cena, want die belooft in deze film voorbij te komen.

In de bios vanaf: 28 augustus.

Digger

Digger is de nieuwe film van Alejandro G. Iñárritu en hierin speelt Tom Cruise een enorm machtige man die zichzelf wil bewijzen, wanneer er een ramp plaatsvindt waar hij op zich verantwoordelijk voor is. Het belooft comedy te worden met een heig ermomende Tom Cruise, dus we zijn erg benieuwd.

In de bios vanaf: 1 oktober.

The Social Reckoning

Dit is het vervolg op The Social Network met als verandering dat het niet meer gaat over de beginjaren van Facebook, maar juist hoe het Facebook en Meta later is vergaan. Vooral waar het gaat om de geheime documenten over hoe slecht sociale media voor kleine kinderen kunnen zijn. Mark Zuckerberg wordt niet meer gespeeld door Jesse Eisenberg: daar is Jeremy Strong nu voor in de plaats gekomen.

In de bios vanaf: 9 oktober.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

We gaan in deze film 24 jaar terug voor de Hunger Games gebeurde. Het is de ochtend van de vijftiste Hunger Games en daar belooft veel te gebeuren. Maar tegelijkertijd maakt het verhaal toch minder uit: de Hunger Games is zo'n klassieker als het gaat om het design van sets en personages, de herkenbaarheid, het bijzondere universum waarin het zich afspeelt: ook als het geen sterk verhaal is, zal het toch een feestje zijn om deze wereld weer in te stappen. Met onder andere Joseph Zada, Ralph Fiennes en Elle Fanning.

In de bios vanaf: 20 november.

Dune: Part Three

Paul Artreides zou zijn macht niet misbruiken, maar dat heeft hij toch wel gedaan, tot afkeer van zijn grote liefde. Regisseur Denis Villeneuve belooft in Dune: Part Three de eindjes bij elkaar te knopen, al weten veel mensen dankzij boeken en eerdere films allang wat er staat te gebeuren. Gaat meneer Artreides eindelijk een goede reality check krijgen, en kan hij het tij nog keren? Met onder andere Timothée Chalamet en Zendaya.

In de bios vanaf: 18 december.

Avengers: Doomsday

De Russo-broers zijn terug met een nieuwe Avengers-film. Een waarin talloze superhelden die we allemaal veel beter hebben leren kennen in de afelopen fases van het Marvel Cinematic Universe. Spannender is nog wel die ene superheld die we niet meer gaan zien, omdat zijn acteur nu de schurk speelt: Robert Downey Jr is Doctor Doom. Maar ook Pedro Pascal, Chris Hemsworth en Letitia Wright zijn erin te zien.

In de bios vanaf: 18 december

En voor iets luchtigers: Jumanji is in de kerstakantie in de bioscoop te zien.