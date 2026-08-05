Na het zien van deze trailer zal je nooit meer hetzelfde kijken naar uitsteekvormpjes, want onze favoriete Santa maakt er een soort boterhammenworst mee. In Violent Night 2 gaat David Harbour er weer voor als de kerstman. Alleen staat hij nu op de 'naughty list' en dat bevalt hem niet. Hij wil minder gewelddadig door het leven, maar dat lukt hem niet zo goed.

Kerstman met killer instinct

De producenten van Bullet Train, Atomic Blonde, Nobody en John Wick zijn terug met het vervolg op de populaire kerstfilm uit 2022. De kerstman krijgt het ditkeer -zonder magische krachten- te stellen met een gangster gespeeld door Jared Harris, die de shops in een winkelcentrum als een soort maffia probeert te runnen.

De kerstman is ondertussen in een soort identiteitscrisis beland, maar dat maakt hem misschien wel het de beste kandidaat om die criminelen aan te pakken. Kan het hem genoeg schelen? Of moet zijn vrouw erbij komen, de Kerstvrouw, gespeeld door Kristen Bell? De film belooft weer een kerstfeestje te worden, met onder andere Joe Pantoliano (The Last of Us), Daniela Melchior (Fast X) en Andrew Bachelor (The Walking Dead). Regisseur is Tommy Wirkola, die ook bij de eerste film aan het roer stond.

Violent Night 2 verschijnt in december in de bioscoop.