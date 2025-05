Is een bioscoopbezoek nog wel leuk genoeg?

De bioscoop is een fijne plek om een film te kijken: je wordt echt gedwongen om een lange tijd niet naar je telefoon te kijken en het donker zorgt voor een extra goede focus op wat er op het scherm gebeurt. Er zijn echter ook ontwikkelingen die het bioscoopbezoek anno 2025 minder aantrekkelijk maken.

Een half uur doelloos in de bios

18 minuten heb ik naar het scherm gekeken voordat de daadwerkelijke film begon. Toen was er ook nog 10 minuten pauze (wat overigens niet bij elke bioscoop het geval is), wat betekent dat ik bijna een half uur in de bioscoop was voor… niks. Eerlijk is eerlijk, de filmtrailers zijn iets wat bij een bioscoopbezoek hoort, maar dan moeten het wel filmtrailers zijn. Tegenwoordig krijg je eerst twee trailers voor series, dan nog de commerciële reclames en de goede doelen, dan nog wat filmtrailers: het is te lang. Sterker nog, als je er voor aanvang van de ‘film’ bent, dan zie je ook nog de lokale reclamespotjes.

Het zou bioscopen een stuk charmanter maken als het ging om de films. Natuurlijk snappen we dat Coca Cola of Lipton ook aandacht willen, maar laat het korter zijn: 18 minuten is echt te lang. Het is geen gratis YouTube: we hebben betaald voor het bioscoopkaartje. Daarover gesproken: dat is niet goedkoop. Je betaalt 15,50 euro voor een kaartje voor een 3D-film. 9,50 euro voor een kinderticket. Normaliter is het 14 euro voor een normale kaart. Dat is net zoveel als een maandabonnement op een streamingdienst kost. Dat is echt heel veel geld.