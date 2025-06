Death Stranding 2: On the Beach – Bekijk de 6 minuten lange launchtrailer

“We bouwden muren, terwijl we bruggen hadden moeten bouwen.” Met die vrij deprimerende mededeling begint de trailer van Death Stranding 2: On the Beach. De nieuwe game van gamelegende Hideo Kojima is nu uit en wordt goed ontvangen. Check de launchtrailer van 6 minuten hier.

Death Stranding 2: On the Beach

De game is een third-person actie-avontuur waarin je in een open wereld in voertuigen stapt of gewoon gaat lopen, om vrachten af te leveren en te vechten met andere mensen of bovennatuurlijk gespuis. In de achtergrond speelt een filmisch verhaal, dat niet voor niets wordt vertolkt door bekende acteurs als Norman Reedus, die we nog uit het eerste deel kennen, maar ook Elle Fanning en Shioli Kutsuna.

De game wordt goed ontvangen. Net als de eerste, en meerdere games van Kojima, zijn er veel creatieve hoeken bedacht en eigenlijk is de hele gamewereld het erover eens: deze game is prachtig om te zien, biedt je vele uren speelplezier en een geweldige variatie aan keuzes om te maken. Kojima lijkt met de game te hebben geluisterd naar de kritiek die men had op de eerste game, die ook wel heel veel hype had. Dit spel had dat ook, maar iets minder dan zijn voorganger, mogelijk omdat mensen beter wisten wat ze konden verwachten uit dit bijzondere brein.

Bekijk hieronder de trailer, waarin in 6 minuten voorbijflitst wat je zoal kunt verwachten van deze game die balanceert tussen actie en storytelling: