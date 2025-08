5 redenen om Blood Line: A Rebel Moon Game te spelen op Netflix

Je kunt het overal spelen

Het voordeel van games via Netflix is dat het telefoonspellen zijn en dat je deze game dus overal kunt spelen. Je kunt hem als je data-abonnement het toelaat zelfs terwijl je dit artikel leest downloaden en gaan spelen. Ook als je nu in een bus of trein zit. Het is overal en altijd te spelen wanneer je maar wil omdat het gewoon op je smartphone is, in plaats van dat je een console nodig hebt.

Het kost niets

Dit is altijd een beetje een gekke, want helemaal waar is het niet: het kost je niks om deze game te spelen of te downloaden, maar dat is alleen als je een Netflix-abonnement hebt. Het kost je dus wel een Netflix-abonnement, maar veel mensen hebben dat al, en niet per se voor gaming, waardoor het in veel gevallen toch een beetje als een cadeautje voelt dat je games op de streamingdienst-app gewoon gratis kunt spelen.