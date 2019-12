​Deze games uit 2019 zijn visueel fantastisch

De nieuwe consoles zijn er nog niet, maar gelukkig weet bijvoorbeeld PlayStation 4 Pro met een goede televisie al een heel eind te komen als het gaat om hoe mooi een game eruit ziet. Toch valt of staat die visuele pracht bij de oorsprong van de game: de ontwikkelaars. Deze spellen uit 2019 vonden wij het mooist om naar te kijken.

Metro Exodus De detail in Metro Exodus is om te zoenen, ware het niet dat dat detail bijvoorbeeld ook naar voren okmt door de grote rat-achtige griezels die op je afkomen in het desolate, postapocalyptische Rusland.



Death Stranding Het is dat Death Stranding zo’n bizarre game is, maar anders zou je het bijna een vakantie kunnen noemen. Je dompelt je even helemaal onder in de wereld van Hideo Kojima, de gamemaker die je meeneemt naar gedeeltes in zijn brein waar zelfs de stoerste mens ongemakkelijk van wordt. Er gebeuren vreemde zaken in Death Stranding, maar dat alles vindt plaats in een wereld die zo mooi is om te zien, zo vol detail zit, dat je bijna je paspoort in je zak zou steken, gewoon voor de zekerheid.

Sekiro: Shadows Die Twice Het is een grimmige sfeer, die van Sekiro, maar met in de achtergrond besneeuwde vlakten en het mooie Japan, zou je dat bijna vergeten. Je bent in deze game een Samurai, dus je hebt niet al te veel tijd om de omgeving rustig in je op te nemen. Sta er af en toe bij stil, want deze Game of the Year is zeer prettig op het netvlies.

Control Remedy Entertainment heeft met Control een game in handen die oogstrelend is door de manier waarop de studio een hyperfuturistische wereld heeft willen bouwen. Dat is goed gelukt, zeker als je kijkt naar het realisme van het licht.

Call of Duty: Modern Warfare Hoewel in Modern Warfare -net als in andere Call of Duty’s- het verhalende aspect ook vaak een goede rol speelt, is het visuele gebeuren minstens net zo belangrijk in deze franchise. Het detail in de omgevingen, maar ook in gezichten is erg goed aangebracht.

Borderlands 3 De reeks van Gearbox heeft al jaren dezelfde grappige cell-shading stijl, maar nu de franchise terug is van weggeweest, lijkt deze nog meer van het scherm te spatten. Mede dankzij het kleurgebruik en de toffe achtergronden vol berglandschappen.