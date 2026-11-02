The Madagascar Crew” staan nu vijf losse ontwerpen op het platform. Samen vormen ze de volledige cast uit de DreamWorks-films, en alle modellen zijn op dezelfde schaal gebouwd zodat ze naast elkaar passen. Wie bij Madagascar vooral aan de pinguïns denkt, krijgt nu de hele dierentuin. Een Italiaanse LEGO -ontwerper, die eerder opviel met zijn Madagascar-pinguïns op LEGO Ideas , heeft zijn project uitgebreid tot een complete reeks. Onder de noemer “” staan nu vijf losse ontwerpen op het platform. Samen vormen ze de volledige cast uit de DreamWorks-films, en alle modellen zijn op dezelfde schaal gebouwd zodat ze naast elkaar passen.

Volgens de ontwerper zijn het “100 procent authentieke, zeer gedetailleerde ontwerpen, steen voor steen gebouwd”, in tegenstelling tot “de generieke, door AI gegenereerde nepafbeeldingen die het internet overspoelen”. Die opmerking is niet overbodig: LEGO-fans krijgen namelijk steeds vaker gelikte renders te zien van sets die nooit bestaan hebben.

Van Skipper tot King Julien

De reeks begint bij de pinguïns . Skipper, Kowalski, Rico en Private zijn alle vier aanwezig, aangevuld met de hoeladanseres uit de Central Park Zoo. Rico heeft een werkend luikje in zijn buik, waarin hij net als in de film zijn dynamiet bewaart. Het tweede ontwerp draait om de lemuren. Koning Julien XIII zit op zijn troon, een vliegtuigstoel uit de eerste klas, met Maurice en Mort naast zich. In het groen onder de baobab, het middelpunt van dit ontwerp, zit ook Stevie, de stille gekko die als adviseur van de koning optreedt.

Een giraffe van 65 centimeter

De grootste blikvanger zit in het derde ontwerp, met Melman en Gloria . Melman de giraffe is volgens ontwerper Jacker76 maar liefst 65 centimeter hoog en volledig beweegbaar. Gloria het nijlpaard valt op door haar ronde vormen, die in LEGO lastig na te bouwen zijn. Marty de zebra heeft een eigen ontwerp gekregen, compleet met de transportkist met het opschrift “Kenia Wildlife Preserve” waarin hij in de film naar Afrika wordt verscheept. Het rijtje wordt afgesloten met Alex de leeuw , de leider van de groep. Dat model is 46 centimeter hoog en ook flink beweegbaar.

Geen onbekende op LEGO Ideas

Eerder dit jaar haalde zijn ontwerp van een lammergier de vereiste 10.000 supporters, waarmee het door naar de beoordelingsfase van LEGO ging. Dat geeft zijn nieuwe reeks extra gewicht: hij weet hoe hij een community achter een idee krijgt.

Die 10.000 supporters zijn ook nu de eerste horde. Ieder ontwerp moet dat aantal afzonderlijk halen voordat LEGO er serieus naar kijkt. Daarna beoordeelt een team van ontwerpers en marketeers of een set haalbaar, verkoopbaar en licentietechnisch mogelijk is. Bij Madagascar speelt dat laatste een grote rol, want de rechten liggen bij DreamWorks Animation, onderdeel van Universal. LEGO werkt al met Universal samen voor andere merken, dus onmogelijk is het niet. Maar het betekent wel dat een officiële set meer vraagt dan alleen genoeg stemmen.

Zo steun je het project

De ontwerpen staan elk op een eigen pagina en kunnen dus los van elkaar gesteund worden. Wie de hele crew in de winkel wil zien, moet dus vijf keer stemmen. Een LEGO Ideas-account is daarvoor genoeg. Het kost niets en verplicht je ook nergens toe als de set er ooit komt. De vijf projecten zijn te vinden via het LEGO Ideas-profiel van Jacker76.