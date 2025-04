Grootste LEGO Ideas-set ooit: River Steamboat met ruim 4.000 onderdelen

LEGO heeft opnieuw een indrukwekkende mijlpaal bereikt binnen zijn populaire Ideas-lijn. De LEGO Ideas 21356 River Steamboat is sinds deze maand verkrijgbaar via LEGO.com en in fysieke LEGO Stores. Met 4.098 onderdelen is het de grootste Ideas-set tot nu toe. Het ontwerp komt van de Amerikaanse fan Aaron Hall, die zich liet inspireren door de klassieke rivierboten uit zijn jeugd in Missouri.

Een ode aan historische raderboten

De River Steamboat is veel meer dan alleen een mooi bouwwerk. Integendeel, deze set zit technisch én visueel slim in elkaar. Het grote schoepenrad draait daadwerkelijk mee, terwijl ook het stuurwiel het roer beweegt. Verder ontdek je binnenin meerdere dekken met een eetzaal, een podium met muziekinstrumenten en zelfs een klein museum over stoomkracht. Kortom: een rijke mix van nostalgie, techniek en bouwplezier.