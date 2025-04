De nieuwe Star Wars LEGO-set kun je niet bedenken

Het is bijna 4 mei en dat is Star Wars-dag. Waar 10 maart Mario-dag is, van de Nintendo-games, daar is 4 mei Star Wars-dag. Het klinkt in het Engels als May the Force (be with you), wat natuurlijk een beroemde line is uit Star Wars. Reden voor LEGO om vanaf 1 mei met een nieuwe set van de populaire ruimtefranchise te komen: het Star Wars-logo. Een Star Wars LEGO-logo.

Star Wars LEGO-logo

Het LEGO-logo van de films met Han Solo en Prinses Leia, maar ook Padme en Anakin en Rey en Finn, is precies 700 stenen groot en bedoeld voor verzamelaars (vandaar de 18+-leeftijd op de verpakking). Het icoon van de filmfranchise is een 3D-replica van het gele logo met greebeldetails tussen de letters. En ook een detail in de letters, want in de T zit een verrassing. Wil je weten wat de verrassing is? Het is een kleine Star Destroyer die achter de Tantive IV zit.

Er beloven nog meer Star Wars-sets te komen vanaf 1 mei, namelijk Kylo Ren’s Shuttle, Jango Fett Helmet en Jango Fett’s Starship. Deze Star Wars LEGO-logo-set is er dus ook bij: 75407 Star Wars logo kost 69,99 euro en is verkrijgbaar vanaf 1 mei 2025.